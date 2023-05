Alcaraz retoma topo do ranking e Djokovic cai para 3º; Bia e Monteiro sobem

A disputa direta entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic pelo topo do ranking ganhou novo capítulo nesta segunda-feira. O tenista espanhol retomou o posto de número 1 do mundo e ainda viu o sérvio cair para o terceiro lugar. Entre os brasileiros, Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia ganharam posições na atualização deste começo de semana, a última antes do início de Roland Garros.

Mesmo sendo eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Roma, Alcaraz desbancou Djokovic por quase 1.000 pontos de diferença porque não defendia nada no torneio italiano. Já o sérvio era o atual campeão, sendo desbancado também pelo russo Daniil Medvedev, que levantou o troféu em Roma, no domingo, e já aparece na vice-liderança do ranking.

A disputa pelo topo terá sequência em Roland Garros, que começa no domingo. Para ter chances de voltar à posição de número 1 do mundo, Djokovic precisa ao menos chegar à final e ainda torcer contra Alcaraz. Ambos foram eliminados nas quartas de final no ano passado, abrindo caminho para Medvedev, que caiu nas oitavas e, assim, terá menos pontos a defender.

Em outra mudança no Top 10, o dinamarquês Holger Rune subiu um posto e aparece agora em sexto lugar, sua melhor posição da carreira até agora. O tenista de 20 anos foi o vice-campeã em Roma.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro galgou duas colocações e figura em 96º, ainda dentro do Top 100 e confirmado na chave principal de Roland Garros. Felipe Meligeni e Thiago Wild também subiram para o 165º e o 172º lugares, respectivamente. No feminino, Bia Haddad subiu um posto em simples, para o 14º, e perdeu duas posições nas duplas: está em 12º.

O Top 10 da WTA também contou com poucas mudanças. A casaque Elena Rybakina, campeã em Roma, subiu dois postos e aparece em quarto lugar, sua melhor colocação da carreira até agora. Ela empurrou a francesa Caroline Garcia para o quinto lugar e a americana Coco Gauff para o sexto.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º – Carlos Alcaraz (ESP), 6.815 pontos

2º – Daniil Medvedev (RUS), 6.330

3º – Novak Djokovic (SER), 5.955

4º – Casper Ruud (NOR), 4.915

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.775

6º – Holger Rune (DIN), 4.375

7º – Andrey Rublev (RUS), 4.270

8º – Jannik Sinner (ITA), 3.435

9º – Taylor Fritz (EUA), 3.390

10º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.065

Veja lista das 10 melhores do ranking feminino:

1º – Iga Swiatek (POL), 8.940 pontos

2º – Aryna Sabalenka (BEL), 7.541

3º – Jessica Pegula (EUA), 5.205

4º – Elena Rybakina (CAS), 5.090

5º – Caroline Garcia (FRA), 5.025

6º – Coco Gauff (EUA), 4.305

7º – Ons Jabeur (TUN), 3.541

8º – Maria Sakkari (GRE), 3.391

9º – Daria Kasatkina (RUS), 3.275

10º – Petra Kvitova (RCH), 3.162