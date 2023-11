Alcaraz reage após derrotas, supera Rublev e vence a 1ª no ATP Finals

Após acumular três derrotas seguidas, algo incomum em sua carreira desde que se tornou um dos melhores tenistas do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz voltou a vencer nesta quarta-feira. O número dois do mundo superou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h14min, pela fase de grupos do ATP Finals, em Turim, na Itália.

Nas últimas semanas, Alcaraz se despediu do Masters 1000 de Xangai, na China, ainda na fase de oitavas de final. Na sequência, no Masters de Paris, foi eliminado de forma surpreendente logo na estreia. O mesmo aconteceu no ATP Finals, nesta semana. A primeira vitória veio em sua segunda partida.

“Estou muito feliz por ter vencido minha primeira partida aqui. Fiz uma grande partida. Foi um jogo duro, mas estou feliz por ter me recuperado da derrota na estreia. Joguei bem do começo ou fim da partida (hoje)”, comentou Alcaraz, que não tem mais chances de desbancar o sérvio Novak Djokovic do topo do ranking neste ano.

O espanhol não foi eliminado ao perder na estreia porque o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores do ano e que encerra da temporada, é disputado em formato de grupos, com quatro tenistas em cada chave. A vitória desta quarta, portanto, manteve Alcaraz com chances de avançar às semifinais.

Para tanto, terá que superar o embalado russo Daniil Medvedev, que também superou Rublev no Grupo Vermelho – Rublev já está eliminado. No momento, Alcaraz lidera temporariamente o grupo, que ainda terá Medvedev contra o alemão Alexander Zverev nesta quarta. O jogo entre o espanhol e Medvedev está marcado para sexta.