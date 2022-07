Alcaraz passa apuros, mas chega na final de Umag pelo segundo ano consecutivo

Carlos Alcaraz vai buscar o bicampeonato do ATP 250 de Umag, na Croácia, neste domingo. O espanhol passou aperto na semifinal diante de Giulio Zeppieri, mas confirmou seu favoritismo e terá outro italiano pela frente. Na decisão, ele encara Jannik Sinner.

A classificação neste sábado veio com disputada batalha e vitória por 2 a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/3 após 2h52. Alcaraz precisou se superar, pois sofreu uma entorse no tornozelo direito no segundo set. No fim, o oponente sofreu com cãibras.

“É incrível estar em uma final aqui novamente”, disse Alcaraz ainda na quadra. “Gosto de jogar aqui em Umag e estou muito feliz com a vitória de hoje.” Apesar da felicidade, o espanhol terá de superar as dores para estar em quadra no domingo.

Perguntado sobre o tornozelo, ele garantiu estar melhor após o susto. “No momento está bom, não sinto muito agora. Vamos ver hoje à noite ou amanhã de manhã, mas vou dizer que estarei pronto para a final”, falou. “Seria incrível no meu 100º jogo conseguir a vitória e, claro, é incrível ser o número 4 na segunda-feira. É algo ótimo para mim, mas agora estou apenas focado no final.”

Depois de quebrar o saque de Zeppieri de cara, Alcaraz abriu 4 a 2 no primeiro set, mas permitiu a reação. Com 5 a 5, aproveitaria novo breakpoint e fecharia em 7 a 5 no primeiro set point. Na segunda parcial, foram iguais até 5 a 4 para Zeppieri, que fechou com quebra.

A decisão foi para o tercei o set e o espanhol abriu logo 3 a 0, com duas quebras. O italiano reagiu e deixou tudo igual. Mas as cãibras atrapalharam a reação e, com mais duas perdas do serviço, acabou caindo com 6/3.

Alcaraz teve enorme trabalho e terá um oponente mais descansado pela frente. Sinner não teve trabalho para despachar o compatriota Franco Agamenone, com vitória em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/3 em 1h24.

Sinner quebrou o serviço em duas oportunidades do primeiro set e fechou com 6/1 em somente 30 minutos. Agamenone tentou dificultar no começo do segundo set. Mas depois do 2 a 2, o favorito de impôs e somou três pontos seguidos para abrir 5/2. Na hora de fechar contudo, perdeu o serviço. Com nova quebra, avançou à decisão com 6/3.