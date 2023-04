Alcaraz mostra força e defenderá título em Barcelona diante de ‘freguês’ Tsitsipas

Principais cabeças de chave, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas vão decidir o título do Torneio de Barcelona neste domingo. Na edição de 2022, ambos se enfrentaram, pelas quartas de final, com o espanhol – foi o campeão – levando a melhor pela terceira vez seguida diante do grego, que jamais o superou.

Alcaraz faz competição em alto nível para defender a conquista. Ainda sem perder sets, confirmou o favoritismo diante de Daniel Evans, neste sábado, para se garantir na final com duplo 6/2. O inglês teve o saque quebrado por cinco vezes e aproveitou somente um breakpoint.

O espanhol precisou de 1h21 para fechar a partida. No primeiro set, quebrou o saque do inglês no quarto game para abrir 3 a 1 e no oitavo, fechando com 6/2. Na segunda parcial, Alcaraz largou logo com 4 a 0, mas perdeu o serviço no quinto game. Não se intimidou e fechou com nova quebra e outro 6 a 2.

Já Tsitsipas precisou lutar bem mais diante do italiano Lozenzo Musseti, descansado após avançar nas quartas de final sem jogar após abandono do compatriota Jannik Sinner. Depois de fazer 6/4 no primeiro set, o grego viu o oponente reagir e empatar a partida com 7 a 5.

A decisão foi para o terceiro set, no qual Tsitsipas abriu logo 4 a 0. O italiano ainda devolveu uma quebra, mas após trocarem pontos, o grego fechou no primeiro match point, com 6 a 3 após 2h29.

“Stefanos está jogando grandes partidas. No ano passado, tivemos uma partida picante, digamos, mas sei que ele é um cara muito legal fora da quadra. Vou tentar esquecer tudo o que aconteceu antes e realmente focar no meu jogo e tentar obter a vitória”, afirmou Alcaraz, lembrando do tenso jogo de 2022.

Na ocasião, após um set para cada, o espanhol foi ao banheiro e demorou para voltar. Tsitsipas resolveu fazer o mesmo, mas trocou de roupa também e acabou penalizado com um gama, discutiu com o árbitro e acabou perdendo a concentração e o jogo.