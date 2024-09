Alcaraz ganha duas vezes no dia e Espanha é precisa diante da República Checa na Copa Davis - O Liberal

Pelo quinto ano seguido a decisão da Copa Davis será na Espanha, agendada para Málaga, em novembro, como em 2022 e 2023 – Madri foi a sede em 2019 e 2020/21. E os anfitriões esperam se redimir e voltar à disputa do título após serem campeões em 2019 contra o Canadá. Levando em conta a estreia na fase final de grupos, nesta quarta-feira, em Valência, os torcedores podem ficar esperançosos. Em dia com o astro Carlos Alcaraz entrando em quadra duas vezes, a equipe fez 3 a 0 sobre a dura República Checa.

Apoiado pela torcida, Roberto Bautista-Agut superou o favorito Jiri Lehecha em sets diretos, parciais de 7/6 (7/1) e 6/4. Alcaraz entrou em quadra a seguir para duro embate com Tomas Machac e perdeu o primeiro set por 7/6 (7/3). O oponente, porém, acusou problemas físicos e acabou permitindo o empate com 6/1. Mesmo assim tentou jogar o set decisivo. As cãibras acabaram insuportáveis e ele teve de desistir no início do terceiro.

Com a vitória no confronto já garantida, Alcaraz brindou a torcida também jogando em duplas ao lado de Marcel Granollers e teve de suar para buscar a virada diante de Jakub Mensik e Adam Pavalsek, parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 7/6 (7/2).

A Espanha lidera o Grupo B com 3 a 0, seguidos pela Austrália, que fez 2 a 1 na França na terça-feira. Espanhóis e franceses se enfrentam na segunda rodada, agendada para sexta-feira. Já os australianos encaram a República Checa nesta quinta.

O dia ainda marcou a estreia dos Estados Unidos no Grupo C, que atropelaram os chilenos com três vitórias, enquanto a Inglaterra anotou 2 a 1 sobre a Finlândia na chave D – dividem o topo com o Canadá.

VIRADA BRASILEIRA NAS DUPLAS

Apesar de entrar em quadra com o confronto definido, os duplistas brasileiros, Rafael Matos e Marcelo Melo garantiram ao menos um ponto sobre os atuais campeões com bela virada sobre Simone Bolelli e Andrea Vavassori após salvarem três match points.

Os brasileiros fecharam no primeiro match point, com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (8/6) e 7/5 2m 2h53 de jogo. Antes de definir a única vitória no embate, os brasileiros tiveram de salvar um match point com 6 a 5 no tie-break do segundo set e mais dois com 5 a 4 no terceiro set.

O primeiro set foi até o tie-break sem quebras. E igual até 3 a 3, Quan do os italianos emplacaram quatro pontos seguidos. O segundo set foi idêntico até 6 a 6. No game desempate, Matos e Melo chegaram a abrir 4 a 1, permitiram a virada para 6 a 5, mas se salvaram e empataram com 8 a 6.

A definição veio no terceiro set e novamente o equilíbrio prevaleceu. Sem quebras, os italianos tiveram 5 a 4 e 40 a 15 no serviço verde e amarelo para ganhar. Melo e Matos novamente reagiram, empataram, quebraram a seguir e com saque perfeito, celebraram grande triunfo com 7 a 5.