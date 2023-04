Alcaraz ganha batalha com compatriota Fokina e vai à semifinal em Barcelona

Carlos Alcaraz deu mais um passo para conquistar o bicampeonato do Torneio de Barcelona nesta sexta-feira, ao desbancar o compatriota Alejandro Davinovich Fokina e se garantir na semifinal. O número 2 do mundo teve enorme trabalho, mas se garantiu com 7/6 (7/5) e 6/4.

Foram duas horas e 13 minutos de batalha em jogo marcado por várias quebras de saques de ambos os lados. Apenas no primeiro set foram duas para cada tenista antes do tie-break. Alcaraz largou logo com 2 a 0, mas acabou quebrado na quinta parcial, com Fokina empatando em 3 a 3.

Na parcial seguinte, porém, o ex-líder do ranking aproveitou bem o breakpoint e precisava apenas confirmar os serviços para fechar a parcial. Sacando para fazer 6 a 4, acabou não confirmando. A decisão sairia no set desempate e os tenistas mostraram que o serviço não estava em dia. Alcaraz perdeu o saque em três oportunidades, mas levou a melhor ao quebrar quatro vezes e fazer 7 a 5.

No set seguinte, ele abriu 3 a 1 e tinha o serviço para encaminhar a parcial. Mas novamente fraquejou. Com 5 a 4, pressionou o saque de Fokina e, no segundo match point, celebrou a dura vitória. Na semifinal deste sábado, Alcaraz terá pelo frente o inglês Daniel Evans, que virou sobre o argentino Francisco Cerundolo, avançando com 2/6, 7/5 e 6/3.

Nos outros jogos das quartas, o italiano Lorenzo Musetti nem precisou suar a camisa diante de Jannik Sinner. O compatriota acusou dores musculares e preferiu abandonar. Na outra partida, Stefanos Tsitsipas passou pelo australiano Alex De Minaur com fáceis 6/4 e 6/2. O grego agora desafia Musetti.

DJOKOVIC ELIMINADO NA BÓSNIA

Número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic amarga a segunda eliminação seguida em competições nas quais acreditava ir até a final. Depois de dar adeus nas oitavas em Monte Carlo, ele caiu nas quartas do Torneio de Banja Luka, na Bósnia, superado pelo compatriota Dusan Lajovic, que fez 6/4 e 7/6 (8/6).

Campeão em Monte Carlo, o russo Andrey Rublev manteve o bom momento e já está entre os quatro melhores na Bósnia. Nesta sexta-feira, superou o tenista da casa, Damir Dzumhur, por 7/5 e 6/3.