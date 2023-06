Alcaraz explica motivo de derrota para Djokovic: ‘Não me preparei bem para o jogo’

Uma semana após ser eliminado por Novak Djokovic na semifinal de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz surpreendeu ao explicar o motivo da queda naquele jogo. Apesar de muitos colocarem a culpa nas cãibras, o ex-líder do ranking admitiu que não se preparou adequadamente para a partida.

“As cãibras contra Djokovic foram apenas por causa da tensão. Para jogar contra ele você tem que dar tudo de si. Fisicamente estou bem, o problema naquela partida foi mental. Não me preparei bem para o jogo, para o que me esperava”, afirmou o espanhol ao L’Équipe.

“Eu coloco muito estresse em mim mesmo, muita pressão. Depois dos dois primeiros sets, que foram super exigentes, se você adicionar a tensão extra que eu coloquei em mim, acontece o que aconteceu”, justificou.

O jogo estava parelho com 1 a 1 no placar após 6 a 3 para o espanhol no primeiro set e 7 a 5 para o sérvio no segundo. Foi aí que Alcaraz acabou sofrendo com as cãibras no começo do terceiro set e, após atendimento, não conseguiu mais jogar, perdendo as duas parciais seguintes por 6 a 1 sem impor resistência.

Sonhando em reencontrar com Djokovic no circuito para buscar um resultado diferente, ele tranquiliza os fãs e diz que está tudo bem. “Agora me sinto melhor, estou bem. Nada grave aconteceu, eu me recuperei totalmente, descansei direitinho.”