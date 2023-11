Alcaraz estreia com derrota de virada para Zverev no ATP Finals: ‘Darei tudo na quarta-feira’

Em busca de seu sétimo título na temporada, o espanhol Carlos Alcaraz foi surpreendido na estreia do ATP Finals, em Turim, nesta segunda-feira. Vindo de duas derrotas seguidas no circuito, o número 2 do mundo esperava uma melhor largada diante do alemão Alexander Zverev, mas acabou perdendo de virada, parciais de 7/6 (7/3) 3/6 e 4/6. Sob pressão na competição, ele promete reação no Grupo Vermelho na quarta-feira, diante do russo Andrey Rublev, também superado na estreia, com 6/4 e 6/2 para o compatriota Daniil Medvedev.

Fora do ATP Finals de 2022 por lesão, Alcaraz queria fazer bonito na atual edição, mas terá de vencer seus dois próximos jogos para evitar uma eliminação antes das semifinais. Desde a conquista em Wimbledon que nada dá certo ao número 2 do mundo.

Nesta segunda, ele começou logo sofrendo uma quebra para Zverev, que abriu 3 a 1. Reagiu, buscou a igualdade e desperdiçou três set points com 6 a 5. No tie-break, abriu 4 a 2 e fechou em 7 a 3 na segunda quebra na parcial.

Alcaraz teve oportunidade de quebra logo na abertura do segundo set e não aproveitou o break point. Zverev se impôs e foi logo abrindo 3 a 0. Desta vez, sem permitir reação, igualou o placar em 1 a 1 com 6/3. O alemão, sétimo do mundo, é quem ganhou moral na partida. Encaixando melhor o serviço e dificultando as ações para Alcaraz, quebrou no quinto gama para partir para a vitória por 6 a 4.

“Meu saque me ajudou muito. Salvar o break point no primeiro game do segundo set também foi importante”, avaliou Zverev. “Você não quer perder um set e uma partida contra o número 2 do mundo, então estou feliz. É especialmente gratificante porque é Alcaraz. Eu me dou bem com ele, não tenho problemas, mas obviamente, sim, é sempre bom vencer os melhores jogadores do mundo. Ele é definitivamente um deles. E é especial vencer nesta quadra novamente”, celebrou o bicampeão do ATP Finals, em 2018 e 2021.”

No fim do jogo, Zverev sofreu uma queda, assustando o público. Ele espera que nada de mais grave seja diagnosticado. “Não torci o tornozelo, meio que escorreguei. Senti dor por um tempo, mas acho que nada de mais grave tenha sido causado”, mostrou confiança.

Ciente que não pode mais vacilar na competição, Alcaraz usou suas redes sociais para parabenizar o alemão e mostrar confiança em uma reação. “Parabéns ao Zverev pela vitória. Este torneio é diferente em muitos aspectos, e um deles é que permite chegar às semifinais apesar de perder a primeira partida. Daremos tudo de nós na quarta-feira”, escreveu o espanhol.