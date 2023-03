Esporte Alcaraz estreia com boa vitória em Indian Wells e vai em busca do 1º lugar do ATP

Carlos Alcaraz voltou às quadras para fazer uma estreia em alto nível no ATP Masters 1000 de Indian Wells na madrugada deste domingo. O espanhol, que passou duas semanas fora se recuperando de uma lesão, estreou no torneio com vitória por 2 sets a 0 sobre o australiano Thanasi Kokkinakis, com parciais de 6/3 e 6/3.

Alcaraz teve uma recepção calorosa da torcida nos Estados Unidos e comentou a reação do público. “Me sinto realmente confortável jogando aqui, estando aqui. Senti a paixão desde que pisei na quadra. Tenho ótima memórias, aqui ocorreu minha primeira semifinal do Masters 1000, fiz um jogo contra o Rafa. É muito especial estar de volta aqui”, afirmou o número 2 do mundo.

O tenista espanhol desperdiçou apenas um ponto durante seus serviços no primeiro set e conseguiu uma quebra logo no primeiro serviço de Kokkinakis, abrindo 3 a 0 rapidamente. O segundo set foi mais apertado, mas o ritmo de Alcaraz foi suficiente para duas quebras, que fecharam novo 6/3.

Caso seja campeão em Indian Wells, Alcaraz poderá retornar à primeira posição do ranking da ATP no dia 20 de março. O triunfo seria o seu terceiro Masters 1000 da carreira. Alcaraz enfrentará Tallon Griekspoor na próxima rodada. O holandês passou pelo argentino Guido Pella por 2 sets a 0 mais cedo no sábado.

Outros resultados foram destaque no ATP na noite de sábado e início da madrugada deste domingo. O americano Taylor Fritz passou pelo compatriota Ben Shelton por 2 sets a 1 e enfrentará o argentino Sebastián Báez na próxima fase. O polonês Hubert Hurkacz deixou pelo caminho o australiano Alexei Popyrin e terá o americano Tommy Paul pela frente. Já o dinamarquês Holger Rune venceu o anfitrião Mackenzie McDonald por 2 sets a 0 e terá o suíço Stan Wawrinka pelo caminho.

FAVORITAS VENCEM NO WTA

Além dos triunfos da brasileira Beatriz Haddad Maia (13ª) e da número 1 Iga Swiatek, a noite de sábado teve outras favoritas confirmando o status no WTA 1000 de Indian Wells na noite de sábado. A francesa Caroline Garcia (5ª do ranking) superou a húngara Dalma Galfi (80ª) por 2 sets a 1, mesmo placar pelo qual a tunisiana Ons Jabeus (4ª) venceu a polonesa Magdalena Frech (106ª). A russa Daria Kasatkina (8ª) fez 2 a 0 na alemã Tatjana Maria (70ª). Já a casaque Elena Rybakina (10ª) venceu a americana Sofia Kenin (170ª) por 2 sets a 0.