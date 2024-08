Alcaraz é surpreendido por Botic e é eliminado no US Open: 'Dei passo atrás mentalmente' - O Liberal

Esporte Alcaraz é surpreendido por Botic e é eliminado no US Open: ‘Dei passo atrás mentalmente’

Com amplo favoritismo na partida que encerraria a rodada desta quinta-feira, Carlos Alcaraz acabou eliminado do US Open em plena segunda rodada. O número 3 do mundo foi derrotado pelo holandês Botic van de Zandschulp (74º) por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/5 e 6/4 em um duelo com 2h19 de duração. Após a partida, o espanhol disse não estar na sua melhor fase mental e admitiu viver um momento de dificuldade. O resultado frustra ainda um planejamento do tenista que era ser o número um do ranking ao final desta temporada.

“O que sinto é que ao invés de dar passos em frente, dei passos para trás no que diz respeito à parte mental. Eu não entendo a razão. Vim de um verão espetacular, de ganhar um Roland Garros e Wimbledon, e depois de sair desses torneios pensei que tinha dado um passo em frente”, afirmou o tenista na coletiva.

No Masters 1000 de Cincinnati, ele já tinha dado sinais de descontrole ao quebrar a raquete na derrota para Gael Monfils, logo em sua estreia na competição. Nesta sexta, após o revés para o holandês, ele buscou um olhar interno para falar sobre o seu comportamento.

“Parece que mentalmente não sou forte e não sei resolver os problemas. Foi um verão exigente com calendário apertado. Tive os meus momentos de desconexão, tirei uns dias de férias. Sinto que ainda estou me conhecendo e talvez precise de mais tempo”, afirmou.

O resultado marcou o fim de uma invencibilidade de 15 jogos de Carlos Alcaraz em partidas de torneio do nível de Grand Slam. Nesta temporada, ele vem de títulos importantes em Roland Garros e Wimbledon.

Na confronto, Botic logo definiu a parcial ao obter uma quebra e ampliar a vantagem. Ele emplacou seis winners e fechou a disputa em 6/1. Na volta a quadra, o equilíbrio se apresentou com os competidores conseguindo uma quebra de cada lado. Com uma atuação segura, o holandês voltou a confirmar seus serviços e obteve nova quebra fazendo 2 a 0 com um 7/5.

Tendo de buscar uma virada já improvável, Alcaraz sentiu a pressão. A situação piorou com uma quebra de Botic no início. A partida esteve empatada em quatro games quando, final, Botic voltou a ser mais consistente e definiu a vitória com um 6/4.

MEDVEDEV AVANÇA

Ao contrário de Alcaraz, o russo Daniil Medvedev confirmou o seu favoritismo na madrugada desta sexta-feira ao superar Fabian Marozsan por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/5) em pouco mais de duas horas de partida.

Campeão do US Open na edição de 2021 ele venceu as duas primeiras parciais com tranquilidade e teve frieza para suportar a reação do rival no terceiro set para fechar a partida e avançar à terceira rodada do Grand Slam. Seu próxmo adversário no torneio vai ser o italiano Flávio Cobolli, que vem de vitória sobre o belga Zizou Bergs por 3 sets a 1. Parciais de 4/6, 6/3, 7/5 e 6/3.