Alcaraz e Ruud são arrasados por Rublev e Tsitsipas na semifinal em Abu Dabi

Diferentemente de outras modalidades, no tênis entrar direto em uma semifinal não é garantia de vantagem. A prova veio neste sábado, com Casper Ruud e Carlos Alcaraz não fazendo frente para o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Andrey Rublev na disputa do Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Primeiro a entrar em quadra nas semifinais, Ruud, número 3 do mundo, perdeu o serviço logo no primeiro game. Tsitsipas, quarto do ranking, voltaria a quebrar o serviço de Ruud no quinto game para abrir 4/1.

Depois, bastou trocar serviços para fechar em 6/2. O segundo set foi equilibrado até 2/2, quando mais uma vez o grego aproveitou o break point. Ruud ‘desistiu’ da partida e caiu sofrendo quatro pontos seguidos após somente 1h07 de partida levando um duplo 6/2.

A derrota do líder do ranking foi ainda pior. Alcaraz caiu após somente 59 minutos sem acertar nada diante de Rublev. O russo quebrou o serviço – principal arma do espanhol – em quatro das seis chances que teve na partida.

No primeiro set, foi logo abrindo 3 a 0. Com 5 a 2, voltou a quebrar o saque do espanhol para fechar em 6 a 2. A segunda parcial foi ainda mais tranquila para o russo, o oitavo do mundo. Depois de 1/1, só deu Rublev, que emplacou cinco pontos seguidos para avançar à decisão deste domingo com 6/2 e 6/1. Ruud e Alcaraz disputam o terceiro lugar.

O torneio ainda registrou a disputa do quinto lugar entre Cameron Norrie e Borna Coric, derrotados na estreia, nesta sexta-feira. O inglês confirmou sua força diante do croata com 6/3 e 7/5.