Alcaraz e Rune ganham e fazem confronto de prodígios em Paris; Djokovic avança

O tão aguardado encontro entre Carlos Alcaraz e Holger Rune em duelos no circuito da ATP vai finalmente acontecer em Paris. Duas sensações do tênis de 19 anos, com apenas seis dias de diferença no nascimento, eles vão se enfrentar nesta sexta-feira, em duelo válido pelas quartas de final após ganharem sem problemas nesta quinta-feira, em dia que marcou também o avanço de Novak Djokovic.

Líder do ranking mais jovem da história, Alcaraz garantiu a liderança do ranking até o ATP Finals ao superar o búlgaro Grigor Dimitrov sem muito esforço, por 6/1 e 6/3. Escalando o ranking da ATP e já figurando no 18º lugar, o dinamarquês superou o 7º do mundo, o russo Andrey Rublev, por 7/5 e 6/4, somando mais um grande resultado na carreira.

Rune tinha tudo para ser o primeiro oponente de Alcaraz como líder do ranking. Mas o dinamarquês acabou abrindo mão da disputa no Masters 500 de Astana por causa de desgaste físico, adiando o embate de estreia entre eles nos profissionais. Será o segundo duelo da carreira dos jovens prodígios, que em 2021 fizeram uma final de juvenis em Milão, com 4/3, 4/2 e 4/0 para o espanhol.

Além dos garotos, nas quartas de final estará o experiente sérvio Novak Djokovic, ex-número um do mundo, que deu mais uma passo na defesa do título do Masters 1000 de Paris ao passar sem sustos pelo sérvio Karen Khachanov, com 6/4 a 6/1. O próximo rival será o italiano Lorenzo Musetti, que surpreendeu o número 3 do mundo, o norueguês Casper Ruud, com vitória por 4/6, 6/4 e 6/4.

Em busca de seu quarto título seguido, o canadense Felix Auger-Aliassime continua somando grandes vitórias. Nesta quinta, bateu o francês Gilles Simon por 6/1 e 6/3. Agora, ele desafia o americano Frances Tiafoe, algoz do australiano Alex de Minaur, com 6/3 e 7/6 (7/5). Cabeça 5, o grego Stefanos Tsitsipas também avançou, com 6/3 e 7/6 (7/3) sobre o francês Corentin Moutet.

BRASIL FORA

Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernandez deram adeus nas duplas em Paris ao levarem a virada diante do holandês Wesley Koolhof e o britânico Neal Skupski, parciais de 5/7, 6/3 e 10/6.