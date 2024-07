Alcaraz é impiedoso, bate Djokovic e é bicampeão consecutivo de Wimbledon 

Carlos Alcaraz se tornou bicampeão de Wimbledon ao derrotar novamente na final do torneio o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4), em 2h30min de partida. O espanhol mostrou nervosismo no final, mas foi impiedoso e não deu a menor chance ao número 2 do mundo, que vinha se recuperando de um procedimento no joelho, realizado durante Roland Garros.

Com apenas 21 anos, Alcaraz conquistou o seu quarto título de Grand Slam na carreira – Us Open 2022, Wimbledon 2023/24 e Roland Garros 2024. Ele foi apenas o sexto tenista a vencer Wimbledon e Roland Garros na mesma temporada.

Já Djokovic, com 37 anos, perdeu a oportunidade de empatar com Roger Federer, maior vencedor do torneio com oito conquistas. Ele também também deixou escapar a chance de ultrapassar o número de títulos de Slam de Margaret Court para se tornar o maior vencedor em todos os tempos, entre homens e mulheres.

Os dois estarão de volta às quadras para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Alcaraz, inclusive, vai formar dupla com Rafael Nadal.

A confiança de Djokovic foi abalada logo no primeiro game, que durou quase 15 minutos. Alcaraz precisou se doar ao máximo para largar na frente e quebrar o serviço do sérvio após cinco break points a seu favor. O espanhol mostrou toda a sua disposição física no auge dos seus 21 anos e não deixou o multicampeão reagir no set inicial.

Alcaraz confirmou todos os seus serviços e ainda conseguiu mais uma quebra para abrir vantagem e confirmar a vitória no primeiro set por 6/2. Durante os games, Djokovic pareceu puxar a perna em alguns momentos, o que pode explicar não ter conseguido acompanhar o ritmo do rival.

No segundo set, esperava-se uma reação do número 2 do mundo, que começou novamente tendo o serviço quebrado. A frustração estava estampada na cara de Djokovic, que tinha uma boa devolução, mas sofria na trocação com Alcaraz, que mostrava ter também a sorte a seu favor com pontos cravados em cima da linha.

Assim como foi o set inicial, Djokovic não conseguiu quebrar o serviço do espanhol, que foi apenas administrando a vantagem para fazer 2 a 0 sem muita dificuldade, novamente com um 6/2.

O terceiro set já foi diferente. O sérvio enfim conseguiu equilibrar o jogo, mas mostrava incômodo a cada ponto de Alcaraz. Djokovic foi visto trocando a raquete em várias oportunidades, e sofreu com o saque do espanhol, que utilizou da “arma” para não deixar o rival abrir vantagem e empatar por 3/3.

Alcaraz continuou perfeito e contou com algumas falhas surpreendentes de Djokovic, principalmente nos voleios próximos da rede, para quebrar o primeiro serviço do terceiro set e abrir 5/4. No saque, o espanhol sentiu um pouco de pressão, perdeu três match points, e viu o sérvio empatar. O jogo continuou disputado e acabou no tie-break.

Alcaraz voltou a se concentrar e fez pontos incríveis, que levantaram os espectadores. O espanhol teve mais um match point para confirmar a vitória e, desta vez, cravou o ponto e se tornou bicampeão de Wimbledon.