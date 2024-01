Alcaraz derrota sérvio, avança às quartas, e encara Zverev no Aberto da Austrália

O espanhol Carlos Alcaraz precisou de 1 hora e 49 minutos para garantir a sua classificação às quartas de final do Aberto da Austrália ao derrotar com tranquilidade o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 6/0, na madrugada desta segunda-feira.

Na caminhada para chegar na decisão, ele vai ter um adversário de peso na próxima etapa. O adversário será Alexander Zverev, sexto colocado no ranking. No retrospecto dos dois tenistas, o alemão leva ligeira vantagem: tem quatro vitórias, contra três triunfos do espanhol.

No confronto diante do rival sérvio, o número dois do mundo demonstrou toda a sua categoria para impor o ritmo e administrar o controle da partida durante o confronto disputado na Rod Laver Arena.

Ausente na edição do ano passado na Austrália, Alcaraz já desfruta de sua melhor campanha na competição. Antes, seu melhor desempenho havia sido uma participação na terceira rodada, em 2022.

Apesar de mostrar um desempenho regular, Kecmanovic não conseguiu impedir duas quebras de serviço que garantiram a vantagem do espanhol no primeiro set. Na parcial seguinte, o histórico se repetiu e Alcaraz, numa bela exibição, voltou a ganhar o segundo set por 6/4.

As trocas de bola no fundo da quadra e os potentes golpes do número dois do mundo minaram a resistência de Kecmanovic. O 60º no ranking acumulou erros seguidos permitindo a definição do confronto com um 6/0 para o espanhol.

Mais três confrontos aconteceram pelo masculino na madrugada desta segunda. Próximo rival de Alcaraz, Alexander Zverev fez um jogo disputado e venceu Cameron Norrie por apertados 3 sets a 2.

Já o polonês Hubert Hurckacz teve vida mais fácil e bateu o francês Arthur Cazaux por 3 sets a 0. Daniil Medvedev, número três do mundo, também se garantiu nas quartas de final do Grand Slam ao superar Nuno Boges por 3 sets a 1. Já pelo feminino, quem também segue no torneio é a chinesa Qinwen Zheng que venceu Oceane Dodin, da França, por 2 sets a 0.

Na categoria duplas masculino, Rohan Bopanna e Mathew Ebden venceram Wesley Kolhof e Nikola Mektic por 2 sets a 0. No feminino, Barbora Krejcikova e Laura Siegemund derrotaram Emma Navarro e Diana Scnaider por 2 sets a 0. Pelo mesmo placar, Lyudmyla Kichenok e Jelena Ostapenko superaram as rivais Fang-Hsien Wu e Lin Zhu.