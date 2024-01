Alcaraz classifica, Nuno Borges faz história e Swiatek é eliminada do Aberto da Austrália

Carlos Alcaraz precisou de apenas 1h05min de partida para selar sua classificação às oitavas de final do Aberto da Austrália. É bem verdade que o segundo colocado do ranking da ATP, contou com o abandono do seu adversário, o chinês Shang Juncheng, mas o duelo estava praticamente decidido. O jogo terminou no terceiro set, quando o espanhol vencia por 2 a 0 (6/1 e 6/1) e vencia o último por 1/0.

Esta é a melhor campanha de Alcaraz no Aberto da Austrália, já que nunca havia passado da terceira rodada. Seu próximo adversário será o sérvio Miomir Kecmanovic, que derrotou o americano Tommy Paul por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 3/6, 2/6, 7/6 (9-7) e 6/0.

A vitória tranquila fez Alcaraz bater o recorde do sueco Bjorn Borg ao se tornar o tenista mais jovem a se classificar para as oitavas de final de Grand Slam por sete vezes consecutivas.

“Tento não dar importância a isso. Os recordes que eu realmente quero bater são os de Novak. É isso que almejo na minha carreira. Os outros também estão bem, mas tentamos não dar importância a isso. Estamos focados em trabalhar para sermos melhores. Isso é uma coisa muito boa, mas se você der muita importância, pode funcionar contra você”, disse o espanhol, que também desejou uma boa recuperação para o seu adversário. “Vamos nos enfrentar novamente. Desejo uma recuperação rápida.”

Ainda neste sábado, Daniil Medvedev, número 3 do mundo, também confirmou o favoritismo ao derrotar o canadense Félix Auger-Aliassime (30º) por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em 2h09min de partida. Este foi o sétimo confronto entre eles e a sétima vitória do russo, que chega às oitavas de final em Melbourne pela quinta vez na carreira.

O adversário de Medvedev é uma das surpresas do torneio, o português Nuno Borges, que vem tendo seu melhor resultado em um Grand Slam. Além disso, venceu um tenista top-20 pela primeira vez na carreira ao bater o búlgaro Grigor Dimitrov (13º) por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (3-7), 6/4, 6/2 e 7/6 (8-6), em 3h08min de duelo.

“Ainda não consigo acreditar. Que jogo. Nunca pensei estar aqui. Segunda semana do Aberto da Austrália… quem diria. Tentei ficar focado o tempo todo. A atmosfera foi espetacular aqui e agradeço o apoio de todos. Acho que nunca joguei em frente a tanta gente. Agradeço à minha equipa e a todos os portugueses que estão por aí nas bancadas, com bandeiras. Foi fantástico”, disse Nuno Gomes, primeiro português a chegar à segunda semana do Aberto da Austrália.

SWIATEK ELIMINADA

Número 1 do ranking da WTA, Iga Swiatek foi superada pelo cansaço e pela boa apresentação da checa Linda Noskova, de apenas 19 anos. Após um longo duelo pela segunda rodada, de 3h15min, a polonesa não conseguiu se impor sobre uma jovem promessa tenista e acabou eliminada do Aberto da Austrália ao perder por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3, em 2h20 de combate.

Com a derrota, Swiatek continua sem vencer em Melbourne e tem como melhor campanha uma semifinal, em 2022. A polonesa perdeu uma invencibilidade de 18 jogos. Ela vinha de vitória no WTA 1000 de Pequim e no Finals de Cancún.

Já Noskova chega às oitavas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Sua adversária sairá do confronto entre a ucraniana Elina Svitolina (23ª) e a suíça Viktorija Golubic (85ª).