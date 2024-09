Alcaraz cai nas duplas e times Europa e Mundo iniciam Laver Cup com duas vitórias para cada - O Liberal

O equilíbrio prevaleceu e Time Europa e Time Mundo abriram a sétima edição da Laver Cup, nesta sexta-feira, em Berlim, na Alemanha, com duas vitórias para cada lado. O empate veio após a dupla formada pelos norte-americanos Taylor Fritz e Ben Shelton desbancar os favoritos Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Depois de largar com quatro vitórias seguidas, o Time Europa, dirigido por Bjorn Borg, viu o Time Mundo do técnico John McEnroe reagir e levar as duas últimas edições. Com Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Francisco Cerundolo, Thanasi Kokkinakis e Alejandro Tabilo, a ideia é encostar no placar.

Neste primeiro dia de competição, cada triunfo valia um ponto e o Time Europa abriu vantagem com os triunfos do grego Stefanos Tsitsipas sobre o australiano Thanasi Kokkinakis, parciais de 6/1 e 6/4 após 1h23, e do búlgaro Grigor Dimitrov sobre o chileno Alejandro Tabilo, também por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/2).

O primeiro ponto do Time Mundo em Berlim, na Alemanha, veio no jogo de abertura da competição, através do argentino Francisco Cerundolo, que passou pelo norueguês Cásper Ruud com duplo 6/4 após 1h39 de jogo.

Os europeus tinham tudo para fechar o dia com 3 a 1, já que Alcaraz e Zverev ocupam o top 10 mundial, com o espanhol em terceiro e o alemão ainda melhor, atualmente em segundo. Mas o entrosamento dos norte-americanos se fez valer.

Fritz e Sheldon ganharam por 7/6 (7/5) e 6/4. E o domínio veio desde o início, quando abriram 4 a 1. Os tenistas do Time Mundo sacaram para fechar em 6 a 4, mas permitiram a quebra e depois o empate. No tie-break, foram melhores, novamente abrindo 4 a 1, e fecharam no terceiro match point.

O segundo set, com o Time Europa necessitando reagir, os americanos salvaram quatro break points para evitar ficarem atrás por 3 a 1. Levaram o equilíbrio até 4 a 4, quando quebraram e depois sacaram para celebrar a vitória e o empate na Laver Cup por 2 a 2.

Mais três jogos de simples e um de dupla estão agendados para este sábado, desta vez com cada triunfo valendo dois pontos. O time que chegar a 13 primeiro é sagrado campeão e a disputa, que termina no domingo, começa com duplas e depois ocorrem os jogos de simples, caso necessários. No último dia o triunfo vale três pontos.