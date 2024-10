Alcaraz busca virada, derruba Sinner e se sagra campeão do Torneio de Pequim

Com uma reação fulminante tanto no segundo set quanto no tie-break, Carlos Alcaraz derrubou Jannik Sinner na final do Torneio de Pequim, nesta quarta-feira, e se sagrou campeão na capital chinesa. O espanhol venceu o italiano por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (7/3), em uma batalha de 3h21min.

Alcaraz e Sinner fizeram um duelo parelho ao longo dos dois primeiros sets, alternando bons e maus momentos ao longo das parciais. A terceira parcial foi a mais equilibrada do duelo até chegar ao tie-break, quando ambos oscilaram demais. Sinner abriu 3/0, mas levou uma dura virada para 7/3, que fez o rival festejar o título.

O resultado confirma a reação do tenista da Espanha nesta reta final da temporada, após sofrer uma dolorosa derrota na final olímpica, contra Novak Djokovic, e ser eliminado de forma precoce no US Open. Desde então, foram nove vitórias consecutivas e este título, em Pequim, torneio de nível ATP 500.

Trata-se do seu quinto título da temporada, sendo o 17º da sua carreira, em sua segunda participação em Pequim. Na primeira, no ano passado, ele havia sido eliminado justamente por Sinner na semifinal. Alcaraz aumentou a vantagem sobre o italiano no retrospecto: agora são seis vitórias, contra quatro do líder do ranking. O espanhol venceu todos os três duelos com Sinner neste ano.

A final desta quarta reuniu justamente os dois principais candidatos ao título. Sinner era o cabeça de chave número 1, enquanto Alcaraz era o segundo pré-classificado. O primeiro set foi marcado pelas chances desperdiçadas pelo espanhol, que chegou a ter dois set points no tie-break.

Com Sinner liderando o placar, Alcaraz cresceu em quadra e foi mais efetivo no segundo set, buscando o empate na final. Embalado, o espanhol faturou a primeira quebra de saque na terceira parcial e abriu vantagem. Mas voltou a oscilar e viu Sinner igualar o marcador, forçando a disputa de mais um tie-break, quando o roteiro se inverteu: o italiano saiu na frente, mas sofreu a virada.

A conquista desta quarta faz Alcaraz se tornar o primeiro a vencer um torneio ATP 500 nos três pisos do circuito. Além disso, se tornou o mais jovem campeão em Pequim, com 21 anos, desde o título do cipriota Marcos Baghdatis, em 2006.

Na próxima semana, Alcaraz subirá para o segundo lugar do ranking, crescimento que já havia garantido no decorrer do torneio chinês. Sinner, apesar da derrota, continuará com ampla vantagem na primeira colocação na lista da ATP.