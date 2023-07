Alcaraz avança às inéditas quartas em Wimbledon e fará jogo histórico com o ‘rival’ Holger Rune

Carlos Alcaraz está nas quartas de final de Wimbledon pela primeira vez na carreira. O líder do ranking mostrou forças para virar diante do italiano Matteo Berrettini, parciais de 3/6, 6/3, 6/3 e 6/3, após 2h53 de batalha na quadra central. Com o triunfo, o espanhol agora terá pela frente o dinamarquês Holger Rune, seu rival em todas as categorias menores.

Ambos têm 20 anos – somente seis dias de diferença – e até já formaram parceria quando tinham 14. Será um duelo histórico, pois jamais dois jogadores com menos de 21 anos se enfrentaram nas quartas do tradicional Torneio de Wimbledon. Alcaraz definiu o jogo como “encontro especial”, mas espera levar a melhor no segundo encontro entre os profissionais. Na primeira vez, ele não teve muito o que comemorar no Masters de Paris de 2022 pois foi obrigado a abandonar, com uma lesão, quando perdia por 4 a 1 no tie-break do segundo set após levar 6 a 3 no primeiro.

Alcaraz começou o jogo desta segunda-feira desperdiçando duas chances de quebra. Foi o que teve de melhor na parcial. Ele não fez um primeiro set como gostaria. Errando bolas fáceis e não indo bem no saque, caiu com 6 a 3 após quebra na oitava parcial e serviço bom do italiano.

A partir do segundo set, a história modificou. O espanhol acertou o serviço e ainda pressionou bastante o saque do rival, bastante incomodado com a pressão. Uma quebra de zero foi suficiente para partir para o empate, também em 6/3. O líder do ranking cresceu no jogo, começou a encaixar pontos impressionantes e, aplaudido e com duas quebras, virou com novo 6/3.

Com 2 a 2 no quarto set, o jogo acabou interrompido para o fechamento do teto retrátil. Na volta, os tenistas trocaram pontos até o espanhol quebrar na oitava parcial. Alcaraz abriu 40 a 15 para fechar, mas viu Berrettini empatar. No quarto match point, porém, confirmou o melhor momento na partida e se garantiu.

O adversário será o dinamarquês Holger Rune, cabeça 6, que buscou grande virada diante do búlgaro Grigor Dimitrov, com 3/6, 7/6 (8/6), 7/6 (7/4 e 6/3). Outro duelo de quartas de final definido nesta segunda-feira foi entre o russo Daniil Medvedev e o americano Christopher Eubanks, algoz do grego Stefanos Tsitsipas.