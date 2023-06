Alcaraz atropela Tsitsipas e encara Djokovic na semifinal de Roland Garros

Após eliminar o italiano Lorenzo Musetti e o canadense Denis Shapovalov com vitórias em sets diretos em Roland Garros, o número 1 do mundo Carlos Alcaraz desbancou o grego Stefanos Tsitsipas, quinto do ranking, com mais um 3 a 0 alcançado nesta terça-feira. A partida das quartas de final teve parciais de 6/2, 6/1 e 7/6 (7/5) e definiu que as semifinais do Grand Slam francês terão um duelo entre Alcaraz e Novak Djokovic, que venceu russo Karen Khachanov.

“Eu quero jogar esta partida porque, como eu sempre digo, para ser o melhor você tem que vencer o melhor, e Djokovic é um dos melhores do mundo, então ”, disse Alcaraz, que enfrentou o sérvio apenas uma vez na carreira, na semifinal ATP de Madri do ano passado, e venceu após uma batalha equilibradíssima, de parciais 6/7 (5/7), 7/5, 7/6 (7/5). Depois, avançou à final e foi campeão ao bater Alexander Zverev.

O fenômeno espanhol de 20 anos iniciou o confronto perdendo o primeiro game, mas quebrou o saque do grego no terceiro, virou e não voltou a ficar em desvantagem no placar em nenhum momento. Após fechar 6/2 e um tranquilo 6/1, viu Tsitsipas oferecer mais resistência no terceiro set, no qual abriu 4 a 1 e permitiu um empate por 5 a 5. O equilíbrio prevaleceu até o triunfo por 7 a 5 no tie-break. Foi a quinta vitória de Alcaraz em cinco duelos com Tsitsipas.

DJOKOVIC VIRA

Djokovic, atual número 3 do mundo, perdeu um set pela primeira vez na atual edição de Roland Garros, em duelo com o russo Karen Khachanov, mas se recuperou. Após a primeira parcial terminar em derrota por 6/4, concluiu o triunfo por 3 sets a 1, com 7/6, 6/2 e 6/4 nas parciais seguintes, para avançar às semifinais do torneio francês.

Com a classificação, Djokovic alcançou sua 45ª quinta semifinal em um Grand Slam e está perto de bater o recorde de Roger Federer, que jogou a fase em 46 oportunidades. Caso ele seja o campeão do torneio francês, se isolará como o maior campeão de Majors, pois hoje está empatado em 22 títulos com Rafael Nadal.

Surpreendido no primeiro set nesta terça, o sérvio viu Khachanov fazer um jogo de muita potência e se colocou à frente no primeiro set ao vencer o terceiro games, após uma batalha de 11 minutos. A partir dali, com 4/3 a seu favor, só perdeu mais um game e fechou em 6/4.

“Contra jogadores como Karen – ele tem um grande saque, talvez não se mova tão bem – tentei expô-lo, torná-lo imprevisível para ele”, disse Djokovic. “Funcionou no final. Foi uma grande briga, assim como sempre é com Karen. Eu tenho muito respeito por ele. Ele é um grande lutador, um grande jogador”, disse Djokovic.

Após o primeiro set surpreendente, o número 3 do mundo voltou ao ritmo que apresentou nas outras partidas, mas teve dificuldades na segunda parcial, não à toa só a fechou no tiebreak, ainda que com um 7 a 0. Fez um terceiro set um pouco mais tranquilo, fechando em 6/2, antes de sofrer um pouco na parcial final, encerrada em 6/2.

SEMI FEMININA DECIDIDA

Na disputa feminina, foi definida a primeira semifinal. A belarussa Aryna Sabalenka, número 3 do mundo, superou a ucraniana Elina Svitolina em sets diretos, com duplo 6/4, e vai enfrentar a checa Karolína Muchová, que bateu Anastasia Pavlyuchenkova com parciais de 7/5 e 6/2.