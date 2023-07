Alcaraz amplia vantagem na ponta do ranking e Vondrousova dá salto; Bia sustenta 13º lugar

Após disputa apertada semana a semana pela liderança do ranking, Carlos Alcaraz respira aliviado na ponta, com quase 900 pontos de vantagem sobre Novak Djokovic, na atualização desta segunda-feira. O espanhol sustentou a primeira colocação na lista da ATP ao vencer justamente o rival sérvio na final de Wimbledon, no domingo. No feminino, Marketa Vondrousova entrou no Top 10 pela primeira vez após levantar o troféu em Londres.

Alcaraz chegou aos 9.675 pontos, contra 8.795 de Djokovic. Os dois subiram na pontuação porque não houve desconto em relação à edição passada de Wimbledon. O Grand Slam britânico não contou pontos para o ranking no ano passado por causa do imbróglio geopolítico envolvendo Rússia e Belarus.

A direção de Wimbledon havia decidiu banir tenistas dos dois países na edição de 2022, em retaliação à invasão russa, com apoio belarusso, na Ucrânia. Em resposta, a ATP e a WTA, entidades que regem o tênis masculino e feminino, respectivamente, tiraram os pontos do torneio inglês.

Na prática, todos os tenistas apenas somaram pontos em Wimbledon, sem descontos. Alcaraz, então, sustentou a liderança. O espanhol poderia ter perdido a ponta em caso de derrota na grande final de Wimbledon. Mas surpreendeu o mundo do tênis com uma virada sobre Djokovic em jogo de cinco sets e quase cinco horas de duração.

Com o grande resultado, Alcaraz se tornou o primeiro classificado para o ATP Finals, o torneio que encerra a temporada, em novembro, e reúne os oito melhores tenistas do ano.

Curiosamente, não houve mudanças dentro do Top 10 do ranking masculino, algo raro após a disputa de um Grand Slam.

FEMININO

Campeã de Wimbledon, no sábado, a checa Marketa Vondrousova também teve o que comemorar nesta segunda. Ela deu um salto de 32 posições na lista da WTA e entrou pela primeira vez no restrito Top 10. Na decisão, Vondrousova superara a tunisiana Ons Jabeur na grama de Londres.

A subida da checa para a 10ª colocação do ranking não foi a única mudança no Top 10. Sua compatriota Petra Kvitova galgou um posto e agora figura em oitavo lugar. Ela desbancou a grega Maria Sakkari, que caiu para a nona colocação.

A polonesa Iga Swiatek sustentou a primeira posição em razão da queda da belarussa Aryna Sabalenka na semifinal de Wimbledon. Mas segue com pouca vantagem na ponta: está 470 pontos à frente da rival de Belarus.

BRASILEIROS

Beatriz Haddad Maia manteve o 13º lugar no ranking após obter sua melhor campanha em Wimbledon. Ela se despediu nas oitavas de final ao abandonar a partida em razão de dores nas costas. Por causa do problema físico, que pode tirá-la de quadra pelas próximas semanas, ela corre o risco de perder posições no ranking.

No masculino, o Brasil voltou a ficar sem representantes no Top 100. Thiago Monteiro não conseguiu defender seu título no Challenger de Salzburg, na Áustria, ele despencou 27 colocações e agora aparece em 122º. Na prática, perdeu também o status de número 1 do Brasil, que agora pertence a Thiago Wild. Ele subiu 10 posições e agora é o 121º.

Confira o Top 10 do ranking da ATP:

1º – Carlos Alcaraz (ESP), 9.675 pontos

2º – Novak Djokovic (SER), 8.795

3º – Daniil Medvedev (RUS), 6.520

4º – Casper Ruud (NOR), 5.005

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.850

6º – Holger Rune (DIN), 4.825

7º – Andrey Rublev (RUS), 4.525

8º – Jannik Sinner (ITA), 3.975

9º – Taylor Fritz (EUA), 3.310

10º – Frances Tiafoe (EUA), 3.130

Confira a lista das 10 melhores do mundo na WTA:

1ª – Iga Swiatek (POL), 9.315 pontos

2ª – Aryna Sabalenka (BEL), 8.845

3ª – Elena Rybakina (CAS), 5.465

4ª – Jessica Pegula (EUA), 5.395

5ª – Caroline Garcia (FRA), 4.865

6ª – Ons Jabeur (TUN), 4.846

7ª – Coco Gauff (EUA), 3.390

8ª – Petra Kvitova (RCH), 3.341

9ª – Maria Sakkari (GRE), 3.310

10ª – Marketa Vondrousova (RCH), 3.106