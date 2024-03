Alcaraz admite frustração com derrota para Dimitrov em Miami: ‘Parecia que eu tinha 13 anos’

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do ranking, ainda não assimilou a eliminação nas quartas de final do Masters 1000 de Miami ao ser derrotado pelo búlgaro Grigor Dimitrov, 12º na lista da ATP.

Derrotado em 1h32 por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, ele falou que o seu rival praticou um tênis quase perfeito. “Sinto muita frustração porque ele me fez sentir como se tivesse 13 anos. Não sabia o que fazer. Não encontrava as suas fraquezas, não sabia nada”, afirmou.

Alcaraz disse ainda que durante o duelo chegou a conversar com o seu estafe em busca de soluções. De qualquer maneira, ele garantiu que a derrota em Miami vai servir de aprendizado para futuras disputas.

“Da próxima vez que eu o enfrentar vou tentar várias coisas de forma diferente. Mas se ele (Dimitrov) mantiver esse nível, vai ser uma tarefa bem difícil”, comentou.

O campeão do Masters de Miami em 2022 agora vai se concentrar na preparação para a gira de saibro na Europa, que terá três torneios de nível Masters 1000 até Roland Garros, o ponto alto da temporada da terra batida, em Paris.

CONTUSÃO TIRA MURRAY DE CENA

Andy Murray ainda não tem cronograma para retornar às competições. O motivo é uma lesão no tornozelo. O seu estafe confirmou, nesta sexta-feira que ele perderá os próximos torneios de saibro em Monte Carlo e Munique.

O tenista de 36 anos, rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo no domingo, durante uma partida do Masters de Miami. “Neste estágio, ainda não está claro por quanto tempo Andy ficará fora de ação e ele continua analisando as opções com sua equipe médica”, dizia o comunicado de sua equipe.