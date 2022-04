Alberto Valentim deixa comando do Athletico-PR após derrota por goleada

Alberto Valentim protagonizou neste domingo a primeira demissão de um treinador neste Campeonato Brasileiro, que teve início no dia anterior. Alvo constante da torcida paranaense nos últimos meses, ele anunciou sua saída após a goleada sofrida pelo Athletico diante do São Paulo, por 4 a 0, no Morumbi.

“Em comum acordo com a diretoria, estou me desligando do clube”, anunciou o treinador, em sua coletiva de imprensa pós-jogo. “Esse carinho, esse amor com o Athletico, só foi fortalecido neste período em que estive aqui. Tenho certeza absoluta que quem chegará vai fazer um grande ano.”

Em nota, a direção do Athletico agradeceu ao técnico. “O Athletico Paranaense agradece Alberto Valentim pelo período em que esteve à frente da equipe principal e deseja sucesso na continuidade da carreira.”

Valentim comandava o time de Curitiba desde outubro do ano passado. Neste período, levou a equipe ao título da Copa Sul-Americana e à final da Copa do Brasil, na qual o Athletico foi derrotado pelo Atlético-MG. Apesar dos bons resultados, o treinador nunca convenceu a torcida.

E, nas últimas semanas, os torcedores elevaram a pressão por sua saída, no embalo da queda precoce no Campeonato Paranaense, diante do rival Coritiba, e da fraca estreia na Copa Libertadores, com empate sem gols com o Caracas. A dura derrota por 4 a 0, neste domingo, acabou se tornando a gota d’água para o técnico.

Com passagem anterior pelo clube, tanto como jogador quanto como auxiliar-técnico, Valentim acumulou em 28 partidas na função de treinador da equipe de Curitiba. Foram oito vitórias, oito empates e 12 derrotas.

Curiosamente, esta é a segunda vez que Valentim perde o emprego logo na primeira rodada do Brasileirão. No ano passado, ele passou pela mesma situação ao ser demitido do Cuiabá. Na ocasião, a saída surpreendeu porque o treinador estava em bom momento no clube, com empate na estreia e ainda sem perder na equipe, após 10 jogos.