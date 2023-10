Alan Santos volta a treinar e será opção para ajudar Guarani a se firmar no G-4 da Série B

O Guarani começou a sexta-feira com mais uma boa notícia visando o duelo deste domingo contra o líder Vitória, no estádio Barradão, às 18h, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois do atacante Bruno José ter se recuperado, o zagueiro Alan Santos também foi liberado pelo departamento médico.

Ele está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, que o tirou das últimas duas partidas do Guarani. Neste momento, porém, o defensor deve começar a partida no banco de reservas. Isso porque Walber vem fazendo boas atuações ao lado de Lucão na zaga e deve ser mantido.

No mais, o Guarani deve ter força máxima para tentar se firmar de vez no G-4 – zona de acesso. O volante Matheus Barbosa, um dos destaques alviverdes nesta Série B, comentou justamente sobre essa briga pelo acesso. Ele também fez uma rápida avaliação do que o time campineiro deve ter pela frente contra o Vitória.

“A gente vem fazendo um grande campeonato. A gente tem que seguir impondo nosso estilo de jogo e fazer o que a gente vem fazendo que tem tudo para, assim como chegou no G-4, se manter e buscar até algo a mais. Sabemos que o Vitória não é líder à toa e por isso, vamos ter que ter atenção redobrada contra eles”, disse.

De qualquer forma, o Guarani deve entrar em campo no domingo com a seguinte formação: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Walber (Alan Santos) e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; João Victor, Bruno José e Derek.

Atualmente, o Guarani é quarto colocado da Série B com 54 pontos, sendo o primeiro time dentro do G-4. O Atlético-GO, quinto colocado, tem 53.