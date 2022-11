Al-Shehri prega cautela, mas mostra confiança na Arábia Saudita: “Somos grandes”

Depois de protagonizarem uma das maiores surpresas nos 92 anos de história das Copas do Mundo, os jogadores da Arábia Saudita eram só sorrisos diante dos jornalistas, na área de entrevistas do Estádio Lusail. Paciente e com um sorrindo estampado no rosto, o autor do gol de empate, Al-Shehri topou até falar com os jornalistas em português.

“Sabíamos que o nosso time é grande e sempre acreditamos na gente, mas nada foi ganho até agora”, disse. “Agora temos que pensar que ainda nos faltam dois jogos e que ainda nos falta muito por fazer: ainda não conquistamos nada”, completou.

Para o zagueiro Tambakti, duas das chaves da vitória foram o espírito de luta da seleção saudita e a boa organização da equipe dentro de campo. “Antes do jogo, nosso técnico nos disse que a Argentina não era apenas o Messi”, disse. “Nós não fizemos uma marcação individual apenas sobre ele: tratamos de vigiar, todos os jogadores adversários”.

Autor do esquema de jogo que foi fundamental para a Arábia Saudita tornar-se uma das maiores zebras de todos os tempos, o francês Hervé Renard, técnico do time, atribuiu a virada surpreendente a uma desvairada conjunção dos celestes “Todas as estrelas no céu devem ter se alinhado para o nós”, brincou Renard, todo bem-humorado. “No futebol, às vezes coisas totalmente loucas podem acontecer ”

Mas, segundo ele, a partir de amanhã, as comemorações pela proeza darão lugar ao trabalho duro. Afinal de contas, depois de ganhar do adversário mais graduado do grupo, Renard sabe que tudo o que não pode acontecer, agora, é a Arábia Saudita entrar no clima de já-ganhou.