Al Ittihad anuncia contratação do centroavante Benzema por três temporadas

O Al Ittihad anunciou, nesta terça-feira, a contratação do centroavante francês Karim Benzema por três temporadas. O jogador, que trocou o Real Madrid pelo futebol árabe, manifestou o seu contentamento com a transferência.

“Estou animado para experimentar uma nova liga de futebol em um país diferente. O Al Ittihad tem uma história incrível, torcedores apaixonados e grandes ambições para ser uma força na Ásia. É um desafio para mim, uma nova vida, e mal posso esperar para começar a treinar”, afirmou o atacante de 35 anos.

Atacante Benzema foi anunciado como reforço de clube árabe nesta terça – Foto: Reprodução / Twitter

Atual bola de ouro, o artilheiro assinou contrato até o final de 2026. Ansioso, ele espera, nesta nova caminhada, seguir acumulando troféus e prêmios individuais com a camisa de seu novo clube.

“Vou me esforçar muito para para ganhar taças e fazer gols. Quero mostrar o meu talento e satisfazer os torcedores, o clube e o presidente”, afirmou Benzema que chega ao país com o status de uma das maiores estrelas do futebol europeu.

A imprensa local afirmou que o negócio foi sacramentado no último domingo, quando o presidente do clube, Anmar al Haeli, encabeçou as negociações que definiram a transferência do atleta.

“É uma liga boa e está começando a subir de nível. O Cristiano Ronaldo já está aqui. Vim para vencer, como fiz na Europa”, afirmou o francês. De acordo com a imprensa europeia, Benzema deve receber cerca de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 540 milhões) por ano.