Esporte Al Ahly vence o Urawa Reds por 4 a 2 e fica com o 3º lugar no Mundial de Clubes

O Al Ahly, do Egito, conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes após derrotar o japonês Urawa Reds Diamonds, por 4 a 2, nesta sexta-feira, no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, na Arábia Saudita. Foi a terceira vez nos últimos quatro anos que o time egípcio conquistou o terceiro lugar no Mundial. No ano passado, perdeu a disputa para o Flamengo.

Adversário do Fluminense na semifinal, o Al Ahly conseguiu abrir 2 a 0 no início do primeiro tempo. Aos 19 minutos, o goleiro Nishikawa não conseguiu segurar um chute de longa distância. A bola subiu e sobrou para Yasser Ibrahim, que só precisou empurrar para o gol.

Seis minutos depois, o time japonês errou a saída de bola em sua própria área. Koka rolou para Percy Tau, que avançou até a altura da marca de pênalti e finalizou sem chance para Nishikawa.

O Urawa Reds reagiu ainda no final da primeira etapa, aproveitando falha da defesa rival. Após cabeceio sem força de Maaloul, a bola sobrou na área para Jose Kante que marcou o primeiro gol dos japoneses.

No início do segundo tempo, o time japonês chegou ao empate em cobrança de pênalti de Alexander Scholz. A penalidade (mão na bola de Hany) foi anotada após intervenção do VAR.

O Al Ahly teve sorte para voltar a ter vantagem no placar. A finalização de Maaloul foi sem direção, mas desviou em Koizumi e enganou Nishikawa. O time do Egito ainda teve um gol anulado por impedimento quando vencia por 3 a 2.

Aos 28 minutos, o Al Ahly teve nova chance de ampliar o placar em um pênalti desperdiçado por Maaloul. Mas ele conseguiu se redimir nos acréscimos. Aos 53 minutos do segundo tempo, cobrou uma falta da entrada da área de maneira perfeita e fechou o placar em 4 a 2.