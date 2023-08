Esporte Al-Ahli, time do brasileiro Roberto Firmino, contrata volante Kessié, do Barcelona

O Al-Ahli está investindo pesado a fim de brigar por todos os títulos da atual temporada. O clube da Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante Kessié, do Barcelona, por cerca de R$ 80 milhões. Ele será mais um companheiro do brasileiro Roberto Firmino.

Além do ex-atacante da seleção brasileira e do volante do Barcelona, o Al-Ahli já confirmou o goleiro Mendy, ex-Chelsea, e os atacantes Mahrez, ex-Manchester City, e Allan Saint-Maximin, ex-Newcastle.

Kessié, 26 anos, fez 46 jogos com a camisa do Barcelona, marcou três gols e deu três assistências. O jogador, que já passou por Milan e Atalanta, não vinha sendo aproveitado pelo técnico Xavi e, por isso, optou por se aventurar no futebol da Arábia Saudita.

Os reforços do Al-Ahli não devem parar por aí. O clube está muito próximo de anunciar o zagueiro brasileiro Roger Ibañez, que pertence à Roma. O jogador chegou a ser convocado, antes da Copa do Mundo, por Tite para defender a seleção brasileira.

O Al-Ahli abre a primeira rodada do Campeonato da Arábia Saudita nesta sexta-feira, às 15h, ao encarar o Al Hazm.