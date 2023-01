Esporte Água Santa fica com um a menos, mas empata com o São Bento no Paulistão

Em partida com poucas chances de gols, Água Santa e São Bento empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado. Apesar de começar em vantagem no placar, com gol de Júnior Todinho, o Água Santa teve um jogador expulso antes do intervalo e cedeu empate no segundo tempo, com gol contra de Marcondes. A partida, válida pela terceira rodada do Paulistão, foi realizada no Distrital do Inamar, em Diadema.

Com o empate, o Água Santa somou seu primeiro ponto no Grupo B, deixando apenas o Mirassol, que ainda joga, sem pontos. O São Bento segue invicto, mas conheceu seu segundo empate e chegou a cinco pontos dentro do Grupo C

A primeira chance de perigo foi do São Bento, com Rubens. Ele tentou surpreender com chute de longe, mas o goleiro, que estava adiantado, conseguiu se recuperar. Aos oito minutos, porém, quem abriu o placar foi o Água Santa. Após cruzamento, a bola ficou viva na área e Júnior Todinho tentou duas vezes para marcar.

Apesar do bom início, o ritmo da partida diminuiu depois do gol. Se outro gol não saiu, um lance pouco antes do intervalo mudaria o cenário do jogo: uma expulsão. O volante Kady, do Água Santa, deu entrada violenta em Vitinho e foi expulso direto. O São Bento também teve problemas na primeira etapa, mas por conta de lesões, que forçou as saídas de Lucas Lima e Iago Dias.

Com a vantagem numérica, o São Bento avançou o time no segundo tempo em busca do empate, que não demorou para acontecer. Aos 11 minutos, Rubens fez cruzamento rasteiro na área e Marcondes mandou contra o próprio gol ao tentar fazer o corte. Infelicidade do zagueiro, que entrou no intervalo para reforçar a marcação.

Apesar da dificuldade, o Água Santa também teve seus momentos de perigo na etapa final. Assustou com Thiaguinho, que ficou com rebote e tentou por cobertura, mas a bola subiu muito. O São Bento respondeu com Marlon, em cobrança de falta, que exigiu boa defesa do goleiro. Nos minutos finais, as chances diminuíram ainda mais e o empate foi confirmado.

O Água Santa volta a campo na quarta-feira, às 21h35, quando visita o Santos na Vila Belmiro, em Santos. Na quinta, às 15h30, é a vez do São Bento receber a Inter de Limeira no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 1 SÃO BENTO

ÁGUA SANTA – Ygor; Reginaldo, Rodrigo Sam, Didi e Rhuan; Kady, Igor Henrique (Thiaguinho) e Luan Dias (Patrick Allan); Bruno Xavier, Ronald (Marcondes) e Júnior Todinho (Renato Junior). Técnico: Thiago Carpini.

SÃO BENTO – Zé Carlos; Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon; Lucas Lima (Vitinho), Marquinhos e Carlos Jatobá (Rafael Chorão, depois Branquinho); Fernandinho (Foguinho), Rubens e Iago Dias (Marcos Nunes). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS – Júnior Todinho, aos oito minutos do primeiro tempo. Marcondes, contra, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thiago Lourenço de Mattos.

CARTÃO AMARELO – Luan Dias (Água Santa).

CARTÃO VERMELHO – Kady (Água Santa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).