Agressões de Antony contra a ex Gabriela Cavallin são reveladas em fotos e áudios

Antony, atacante do Manchester United e da seleção brasileira, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica contra a ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin. Uma matéria divulgada pelo Uol nesta segunda-feira revela agressões físicas e ameaças do jogador de 23 anos contra a antiga companheira, anexadas por meio de fotos e áudios no inquérito.

Ao Uol, a Gabriela contou que foi ameaçada pelo jogador enquanto estava grávida do atleta. “Ele já falou coisas assim: ou eu ia ficar com ele ou ia morrer todo mundo. Eu, ele e o nosso filho. E eu falava: você sabe que eu estou grávida, né? Você está me assustando. Uma hora ele estava chorando, outra hora me batendo. Com certeza um dos piores dias da minha vida”. A DJ acabou perdendo o bebê semanas depois.

Segundo a publicação, Gabriela, de 23 anos, procurou a polícia de Manchester, na Inglaterra, na última sexta-feira e apresentou uma nova denúncia contra Antony, também de 23 anos. No inquérito, a DJ expõe imagens do que seria a última agressão cometida pelo jogador, deixando-a com uma lesão na mão direita, com os ossos dos dedos expostos.

Gabriela registrou um boletim de ocorrência contra Antony em junho deste ano na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo. Na época, Gabriela Cavallin pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Segundo a DJ, Antony teria jogado água, chutado, puxado o cabelo e dado uma cabeçada na ex-namorada, além de a segurar pelos braços e jogá-la na cama.

Após a denúncia, prints de conversas entre a influenciadora e o jogador em um aplicativo de mensagens vieram à tona. “Você sabe que minha cabeça cortou com a cabeçada. Sabe que é mais forte que eu. Você nem de boné estava quando estava batendo sua cabeça na minha. Beleza, Antony. Só para saber que estou com muita dor no corpo todo”, escreve a DJ.

Em seguida, Antony responde com uma mensagem temporária e Gabriela responde. “Para de escrever por mensagem que apaga. A médica tinha ido embora e voltou aqui para me trazer pomada que eu falei que caí. Você me machucou muito. Mas preferia que tivesse quebrado meus dentes”.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de Antony afirmou, em nota assinada pelo empresário do jogador, Júnior Pedroso, que o atleta “não vai se pronunciar enquanto a Justiça não der o seu parecer”. A defesa do atacante entende que o caso é desfavorável à Gabriela. “O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para Seleção Brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório”, completa a nota.

Antony foi convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nos dias 8 e 12 de setembro. Após a divulgação da lista, Gabriela Cavallin compartilhou uma coluna que critica a convocação do atacante do Manchester United. Ela também mencionou o fato de Lucas Paquetá, do West Ham, ter ficado de fora por ter seu nome envolvido em um caso de apostas esportivas.

Antony despontou para o futebol em 2019, quando se destacou na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo. No ano seguinte, clube tricolor vendeu o atacante para o Ajax, da Holanda, por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). Ele rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos destaques do Brasil na Europa.

Campeão com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United em agosto do ano passado por 100 milhões de euros (R$ 500 milhões), tornando-se a maior venda da história do futebol holandês. United não afastou o atleta. Na estreia do time na Premier League, o atacante foi titular, contra o Wolverhampton, na última segunda-feira, 14.