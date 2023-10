Esporte Agenda do dia do Pan: Brasil é finalista no surfe; homens estreiam no vôlei e handebol

Tatiana Weston-Webb e Aline Adisaka estão nas finais do surfe nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta segunda-feira, as surfistas disputarão a medalha de ouro nas categorias shortboard e stand up paddle, enquanto mais três brasileiros já têm, no mínimo, o bronze garantido.

Ainda há estreias do Brasil no vôlei e no handebol masculinos, além de atuações em outras modalidades como atletismo, judô e tênis de mesa. A transmissão será feita pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

ATLETISMO

16h – Decatlo masculino – 100m (José Fernando Ferreira Santana)

16h30 – Lançamento de disco feminino – final (Andressa Oliveira de Morais e Izabela Rodrigues da Silva)

16h40 – Decatlo masculino – salto em distância (José Fernando Ferreira Santana)

17h40 – Decatlo masculino – arremesso de peso (José Fernando Ferreira Santana)

17h50 – 400m feminino – semifinais (Tabata Vitorino e Tiffani Marinho)

18h10 – 400m masculino – semifinais (Lucas Conceição Vilar e Lucas da Silva Carvalho)

18h35 – 100m masculino – semifinais (Erik Barbosa, Felipe Santos e Paulo André Oliveira)

19h – Salto em distância feminino – final (Eliane Martins e Letícia Oro Melo)

19h05 – 100m feminino – semifinais (Lorraine Martins e Vitória Rosa)

19h15 – Decatlo masculino – salto em altura (José Fernando Ferreira Santana)

19h30 – Lançamento de disco masculino – final (Alan Christian de Falchi)

19h40 – 10.000m feminino – final

20h35 – Decatlo masculino – 400m (José Fernando Ferreira Santana)

21h – Revezamento 4x400m misto – final (Douglas Hernandes Mendes/Lucas Conceição Vilar/Tiffani Marinho/Lucas Carvalho/Tabata Vitorino/Jayny Suelen Barreto)

ESGRIMA

9h – Espada masculina – fase de grupos (Alexandre Camargo, Fabrizio Lazzarotto e Leopoldo Gubert)

10h40 – Florete feminino – fase de grupos (Bia Bulcão, Carolina Brecheret e Mariana Pistoia)

12h10 – Espada masculina – 16 avos de final

13h15 – Florete feminino – 16 avos de final

14h20 – Espada masculina – quartas de final

14h50 – Florete feminino – quartas de final

16h – Espada masculina – semifinais

16h30 – Florete feminino – semifinais

17h – Espada masculina – semifinais

17h30 – Florete feminino – semifinais

18h10 – Espada masculina – final

18h45 – Florete feminino – final

HÓQUEI SOBRE A GRAMA

9h30 – Torneio feminino – Grupo A: Argentina x Trindade e Tobago

11h30 – Torneio feminino – Grupo B: México x Canadá

17h30 – Torneio feminino – Grupo A: Uruguai x Estados Unidos

19h30 – Torneio feminino – Grupo B: Chile x Cuba

HANDEBOL

10h – Chave masculina – Grupo B: Cuba x Uruguai

12h30 – Chave masculina – Grupo B: Argentina x Estados Unidos

17h30 – Chave masculina – Grupo A: Brasil x México

20h – Chave masculina – Grupo A: Chile x República Dominicana

VÔLEI

10h30 – Chave masculina – Grupo A: Brasil x Colômbia

13h30 – Chave masculina – Grupo A: Cuba x México

17h30 – Chave masculina – Grupo B: Argentina x Porto Rico

20h30 – Chave masculina – Grupo B: Chile x República Dominicana

Judô

10h – Judô masculino até 90kg – oitavas de final (Rafael Macedo)

10h – Judô masculino até 100kg – oitavas de final (Leonardo Gonçalves e Kayo Santos)

10h – Judô masculino acima de 100kg – oitavas de final (Rafael Silva)

10h – Judô feminino até 78kg – oitavas de final (Eliza Ramos e Samantha Soares)

10h – Judô feminino acima de 78kg – oitavas de final (Beatriz Souza)

10h – Judô masculino até 90kg – quartas de final

10h – Judô masculino até 100kg – quartas de final

10h – Judô masculino acima de 100kg – quartas de final

10h – Judô feminino até 78kg – quartas de final

10h – Judô feminino acima de 78kg – quartas de final

11h – Judô masculino até 90kg – semifinais

11h – Judô masculino até 100kg – semifinais

11h – Judô masculino acima de 100kg – semifinais

11h – Judô feminino até 78kg – semifinais

11h – Judô feminino acima de 78kg – semifinais

11h – Judô masculino até 90kg – repescagem

11h – Judô masculino até 100kg – repescagem

11h – Judô masculino acima de 100kg – repescagem

1h – Judô feminino até 78kg – repescagem

11h – Judô feminino acima de 78kg – repescagem

15h – Judô masculino até 90kg – disputa do bronze

15h – Judô masculino até 100kg – disputa do bronze

15h – Judô masculino acima de 100kg – disputa do bronze

15h – Judô feminino até 78kg – disputa do bronze

15h – Judô feminino acima de 78kg – disputa do bronze

15h – Judô masculino até 90kg – final

15h- Judô masculino até 100kg – final

15h – Judô masculino acima de 100kg – final

15h – Judô feminino até 78kg – final

15h – Judô feminino acima de 78kg – final

VELA

12h – ILCA 7 – regata de abertura (Bruno Fontes)

12h – Nacra 17 – regata de abertura (Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino)

12h – Lightning – Regata de abertura (Thomas Sumner/Ana Barbachan/Larissa Juk)

12h – Fórmula Kite feminina – regata de abertura (Maria do Socorro Reis)

12h07 – ILCA 6 – regata de abertura (Gabriella Kidd)

12h07 – Snipe – regata de abertura (Juliana Duque/Rafael Martins)

12h10 – Fórmula Kite masculina – regata de abertura (Bruno Lobo)

14h30 – 49er FX – regata de abertura (Martine Grael/Kahena Kunze)

12h37 – 49er – regata de abertura (Marco Grael/Gabriel Simões)

15h – IQFoil masculino – regata de abertura (Mateus Isaac)

15h05 – IQFoil feminino – regata de abertura (Bruna Martinelli)

15h15 – Sunfish masculino – regata de abertura

15h22 – Sunfish feminino – regata de abertura

SOFTBOL

10h – Chave feminina – Grupo B: Peru x Porto Rico

13h – Chave feminina – Grupo A: Estados Unidos x Venezuela

16h – Chave feminina – Grupo A: Chile x México

SURFE

8h – Stand up paddle masculino – disputa do bronze (Luiz Diniz)

8h28 – Stand up paddle feminino – disputa do bronze

8h56 – Longboard masculino – disputa do bronze (Carlos Bahia)

9h24 – Longboard feminino – disputa do bronze (Chloe Calmon)

9h52 – Shortboard masculino – disputa do bronze

10h20 – Shortboard feminino – disputa do bronze

10h48- Stand up paddle masculino – final

11h21 – Stand up paddle feminino – final (Aline Adisaka)

11h54 – Longboard masculino – final

12h27 – Longboard feminino – final

13h – Shortboard masculino – final

13h33 – Shortboard feminino – final (Tatiana Webb)

14h23 – Stand up paddle masculino – final

15h28 – Stand up paddle feminino – final

TÊNIS DE MESA

10h – Duplas mistas – semifinais (Vitor Ishiy/Bruna Takahashi)

10h50 a 19h – Simples feminino – rodada de 32 (Bruna Takahashi e Giulia Takahashi)

11h40 a 19h – Simples masculino – rodada de 32 (Hugo Calderano e Vitor Ishiy)

19h30 – Duplas mistas – final

POLO AQUÁTICO

8h – Chave feminina – Grupo A: México x Cuba

9h30 – Chave feminina – Grupo B: Brasil x Porto Rico

11h – Chave masculina – Grupo A: Canadá x Argentina

12h30 – Chave feminina – Grupo B: Estados Unidos x Chile

15h – Chave masculina – Grupo A: Brasil x Porto Rico

16h30 – Chave masculina – Grupo B: Argentina x Cuba

18h – Chave masculina – Grupo A: Estados Unidos x México

19h30 – Chave masculina – Grupo B: Canadá x Chile