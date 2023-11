Esporte Agenda do dia do Pan: Brasil disputa finais na ginástica rítmica em busca de mais ouros

O Brasil disputa três finais na ginástica rítmica nesta sexta-feira, dia 3, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Além disso, as seleções brasileiras de vôlei, basquete e handebol encaram semifinais masculinas. Canoagem velocidade e atletismo também podem trazer mais pódios nessa reta final do Pan.

A programação ainda prevê atuações do País em modalidades como tênis de mesa, hipismo, vela, caratê e breaking. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

TIRO COM ARCO

9h – Arco composto individual feminino – quartas de final

9h56 – Arco composto individual masculino – quartas de final

11h – Arco recurvo individual feminino – quartas de final (Ana Machado)

11h56 – Arco recurvo individual masculino – quartas de final

14h30 – Arco recurvo por equipes mistas – oitavas de final (Brasil x Peru)

14h55 – Arco composto por equipes mistas – quartas de final (Porto Rico x Brasil)

14h55 – Arco recurvo por equipes mistas – quartas de final

15h20 – Arco composto por equipes mistas – semifinais

15h20 – Arco recurvo por equipes mistas – semifinais

PATINAÇÃO ARTÍSTICA EM RODAS

18h – Feminino – programa curto (Bianca Ameixeiro)

19h15 – Masculino – programa curto (Erik Medziukevicius)

NADO ARTÍSTICO

14h – Equipes – final (Gabriela Regly/Laura Miccuci/Jaddy Passos/Jullia Catharino/Anna Giulia Veloso/Celina Rangel/Sara Ribeiro/Luiza Rodrigues/Vitória Casale)

ATLETISMO

17h10 – 800m feminino – semifinais (Jaqueline Weber)

17h27 – Arremesso do peso masculino – final (Darlan Romani e Welington Morais)

17h31 – Salto em altura masculino – final (Fernando Ferreira e Thiago Moura)

17h35 – 400m com barreiras feminino – final (Chayenne da Silva e Marlene Santos)

17h45 – 400m com barreiras masculino – final (Marcio Teles e Matheus Lima)

18h10 – 10.000m masculino – final (Daniel Nascimento)

19h10 – Lançamento do dardo feminino – final (Jucilene Lima)

19h29 – Salto triplo masculino – final (Almir Júnior)

19h45 – 800m masculino semifinais (Eduardo Moreira e Leandro Prates)

20h10 – 1.500m feminino final

HIPISMO SALTO

11h – Individual – final – rodada A (Pedro Veniss e Stephan Barcha)

14h – Individual – final – rodada B

BASQUETE

10h30 – Chave masculina – disputa de sétimo lugar: Panamá x Porto Rico

13h – Chave masculina – disputa de quinto lugar: República Dominicana x Chile

17h30 – Chave Masculina – semifinal: Argentina x México

20h – Chave Masculina – semifinal: Brasil x Venezuela

PELOTA BASCA

9h – Chave masculina – frontón – semifinais (Filipe Otheguy)

10h – Chave masculina – paleta – fase de grupos

10h – Chave feminina – frontón – semifinais

11h – Chave masculina – paleta – fase de grupos

16h – Chave masculina – frontenis – fase de grupos

17h – Duplas masculinas – trinquete – fase de grupos

18h – Chave feminina – frontenis – fase de grupos

19h – Duplas femininas – trinquete – fase de grupos

BOLICHE

8h – Simples masculino – classificação (Marcelo Stuartz/Bruno Costa)

14h – Simples feminino – classificação (Roberta Camargo/Stephanie Martins)

BREAKING

17h20 – Feminino – classificação (Mini Japa e Nathana)

19h10 – Masculino – classificação (Leony e Rato)

CANOAGEM VELOCIDADE

9h10 – K1 feminino 500m – final (Ana Paula Vergutz)

9h20 – K2 masculino 500m – final (Heuer Rodrigues/Roberto Maehler)

9h30 – C2 masculino 500m – final (Evandilson Neto e Filipe Santana)

9h55 – C1 feminino 200m – final (Valdenice Conceição)

10h44 – K4 feminino 500m – final

ESGRIMA

11h – Florete por equipes masculinas – quartas de final (Brasil x México)

12h – Sabre por equipes feminina – quartas de final (Brasil x Argentina)

12h40 – Florete por equipes masculinas – semifinais

12h20 – Florete por equipes masculinas – disputa de 5º a 8º

13h40 – Sabre por equipes femininas – semifinais

13h40 – Sabre por equipes femininas – disputa 5º a 8º

14h20 – Florete por equipes masculinas – disputa do sétimo lugar

14h20 – Sabre por equipes femininas – disputa do sétimo lugar

14h20 – Florete por equipes masculinas – disputa do quinto lugar

14h20 – Sabre por equipes femininas – disputa do quinto lugar

16h – Florete equipe masculinos – disputa do bronze

16h50 – Sabre por equipes femininas – disputa do bronze

17h30 – Florete por equipes masculinos – final

18h30 – Sabre por equipes femininas – final

HÓQUEI SOBRE A GRAMA

9h30 – Chave masculina – disputa do sétimo lugar: Trindade e Tobago x Peru

11h45 – Chave masculina – disputa do quinto lugar: México x Brasil

17h30 – Chave masculina – disputa do bronze: Estados Unidos x Canadá

19h45 – Chave masculina – final: Argentina x Chile

Golfe

8h – Chave masculina – final – segunda rodada (Andrey Xavier e Rodrigo Lee)

8h – Chave feminina – final – segunda rodada (Luiza Altmann e Valentina Bosselmann)

GINÁSTICA RÍTMICA

11h – Arco individual – final (Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre)

11h50 – Bola individual – final (Bárbara Domingos e Geovanna Santos)

18h – Cinco arcos – final (Bárbara Galvão/Gabriella Castilho/Giovanna Oliveira/Victória Borges/Nicole Pircio)

Ginástica de trampolim

10h – Feminino sincronizado – classificação (Alice Gomes/Camilla Gomes)

10h30 – Masculino sincronizado – classificação (Lucas Tobias/Rayan Castro)

16h – Feminino individual – classificação (Alice Gomes e Camilla Gomes)

17h – Masculino individual – classificação (Lucas Tobias e Rayan Castro)

VÔLEI

10h30 – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: República Dominicana x Chile

13h30 – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: México x Porto Rico

17h30 – Chave masculina – semifinal: Argentina x Cuba

20h30 – Chave masculina – semifinal: Brasil x Colômbia

HANDEBOL

10h – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: Uruguai x República Dominicana

12h30 – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: México x Cuba

17h30 – Chave masculina – semifinal: Brasil x Estados Unidos

20h – Chave masculina – semifinal: Argentina x Chile

CARATÊ

10h – Kata feminino – classificação (Nicole Mora)

11h – Kata masculino – classificação (Bruno Ferreira)

14h – Feminino acima de 68kg – round robin (Brenda Pereira)

14h – Masculino até 60kg – round robin (Douglas Brose)

15h20 – Kata masculino – final

15h20 – Kata feminino – final

15h35 – Feminino acima de 68kg – final

15h35 – Masculino até 60kg – final

RUGBY

10h – Chave feminina – Grupo A: Estados Unidos x Jamaica

10h25 – Chave feminina – Grupo A: Paraguai x Colômbia

10h50 – Chave feminina – Grupo B: Brasil x México

11h15 – Chave feminina – Grupo B: Canadá x Chile

11h40 – Chave masculina – Grupo B: Estados Unidos x México

12h05 – Chave masculina – Grupo B: Canadá x Brasil

12h30 – Chave masculina – Grupo A: Argentina x Jamaica

12h55 – Chave masculina – Grupo A: Uruguai x Chile

15h – Chave feminina – Grupo A: Estados Unidos x Colômbia

15h25 – Chave feminina – Grupo A: Jamaica x Paraguai

15h50 – Chave feminina – Grupo B: Canadá x México

16h15 – Chave feminina – Grupo B: Chile x Brasil

16h40 – Chave masculina – Grupo B: Estados Unidos x Brasil

17h05 – Chave masculina – Grupo B: Canadá x México

17h30 – Chave masculina – Grupo A: Jamaica x Uruguai

17h55 – Chave masculina – Grupo A: Argentina x Chile

18h20 – Chave feminina – Grupo A: Estados Unidos x Paraguai

18h45 – Chave feminina – Grupo A: Colômbia x Jamaica

19h10 – Chave feminina – Grupo B: Canadá x Brasil

19h35 – Chave feminina – Grupo B: México x Chile

20h – Chave masculina – Grupo B: Estados Unidos x Canadá

20h25 – Chave masculina – Grupo B: Brasil x México

20h50 – Chave masculina – Grupo A: Argentina x Uruguai

21h15 – Chave masculina – Grupo A: Chile x Jamaica

VELA

12h – iQFoil feminino – Medal Race (Bruna Martinelli)

12h – IQFoil masculino – Medal Race (Mateus Isaac)

12h – Fórmula Kite masculina – Medal Race (Bruno Lobo)

12h – Fórmula Kite feminina – Medal Race (Maria do Socorro Reis)

12h – 49er – Medal Race (Marco Grael/Gabriel Simões)

12h – 49er FX – Medal Race (Martine Grael/Kahena Kunze)

13h – Sunfish masculino – regata de abertura

13h – Lightning – regata de abertura (Thomas Sumner/Ana Barbachan/Larissa Juk)

13h – Snipe – regata de abertura (Juliana Duque/Rafael Martins)

13h07 – Sunfish feminino – regata de abertura

15h07 – ILCA 7 – regata de abertura (Bruno Fontes)

15h15 – ILCA 6 – regata de abertura (Gabriella Kidd)

SOFTBOL

10h – Chave feminina – super rodada: Porto Rico x Estados Unidos

13h – Chave feminina – super rodada: Canadá x Estados Unidos

16h – Chave feminina – super rodada: México x Porto Rico

SQUASH

10h – Equipes femininas – quartas de final

12h15 – Equipes masculinas – quartas de final

17h – Duplas mistas – Final

18h – Duplas femininas – final

19h – Duplas masculinas – final

TÊNIS DE MESA

10h – Equipes femininas – fase de grupos

12h30 – Equipes masculinas – fase de grupos

17h – Equipes femininas – quartas de final (Bruna Alexandre/Bruna Takahash/Giulia Takahashi)

19h30 – Equipes masculinas – quartas de final (Vitor Ishiy/Eric Jouti e Hugo Calderano)

POLO AQUÁTICO

8h – Chave feminina – disputa de 5º a 8º: Porto Rico x México

9h30 – Chave feminina – disputa de 5º a 8º: Cuba x Chile

11h – Chave feminina – semifinal: Argentina x Estados Unidos

12h30 – Chave feminina – semifinal: Brasil x Canadá

15h – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: Cuba x México

16h30 – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: Porto Rico x Chile

18h – Chave masculina – semifinal: Brasil x Canadá

19h30 – Chave masculina – semifinal: Argentina x Estados Unidos

WRESTLING

10h – Estilo greco-romano masculino até 77kg – quartas de final (Joílson Júnior)

10h – Estilo greco-romano masculino até 60kg – quartas de final

10h – Estilo livre feminino até 53kg – quartas de final

10h – Estilo livre feminino até 62kg – quartas de final (Laís Nunes)

10h – Estilo livre feminino até 76kg – quartas de final

11 – Estilo livre feminino até 62kg – semifinais

11h – Estilo greco-romano masculino até 77kg – semifinais

12h – Estilo greco-romano masculino até 60kg – semifinais

12h – Estilo livre feminino até 53kg – semifinais

12h – Estilo livre feminino até 76kg – semifinais

12h – Estilo greco-romano masculino até 60kg – repescagem

12h – Estilo greco-romano masculino até 77kg- repescagem

12h – Estilo livre feminino até 53kg – repescagem

12h – Estilo livre feminino até 62kg – repescagem

12h – Estilo livre feminino até 76kg – repescagem

17h – Estilo greco-romano masculino até 60kg – disputa do bronze

17h – Estilo greco-romano masculino até 77kg- disputa do bronze

17h – Estilo livre feminino até 53kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre feminino até 62kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre feminino até 76kg – disputa do bronze

17h – Estilo greco-romano masculino até 60kg – final

17h – Estilo greco-romano masculino até 77kg- final

17h – Estilo livre feminino até 53kg – final

17h – Estilo livre feminino até 62kg – final

17h – Estilo livre feminino até 76kg – final