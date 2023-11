Esporte Agenda do dia do Pan 1/11: Brasil encara desafios no futebol, basquete e vôlei

A seleção brasileira masculina de futebol entra em campo nesta quarta-feira, 1, diante do México nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O Brasil também tem partidas decisivas no basquete e no vôlei contra Chile e Cuba, respectivamente.

Além disso, ainda há a estreia do País na ginástica rítmica. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Veja a programação do dia no Pan:

ATLETISMO

17h15 – Heptatlo feminino – 100m com barreira (Raiane Vasconcelos e Tamara Alexandrino)

17h31 – Lançamento do martelo feminino – final (Mariana Marcelino)

17h50 – Heptatlo feminino – Salto em altura (Raiane Vasconcelos e Tamara Alexandrino)

18h – 400m com barreiras feminino – semifinais (Chayenne da Silva, Camille Oliveira e Marlene Santos)

18h25 – 400m com barreiras masculino – semifinais (Marcio Teles e Matheus Lima)

18h49 – 200m feminino – semifinais (Ana Azevedo e Lorraine Martins)

19h15 – 200m masculino – semifinais (Jorge Vides e Renan Gallina)

19h42 – Heptatlo feminino – arremesso de peso (Raiane Vasconcelos e Tamara Alexandrino)

19h48 – 100m com barreira feminino – final

20h03 – 110m com barreira masculino – final

20h23 – 400m feminino – final

20h31 – 400m masculino – final

20h52 – Heptatlo feminino – 200m (Raiane Vasconcelos e Tamara Alexandrino)

BASQUETE

10h30 – Chave masculina – Grupo A: Panamá x Argentina

13h – Chave masculina – Grupo A: Venezuela x República Dominicana

17h30 – Chave masculina – Grupo B: Porto Rico x México

20h – Chave masculina – Grupo B: Brasil x Chile

CANOAGEM VELOCIDADE

9h – K1 feminino 500m – classificatória (Ana Paula Vergutz)

9h20 – K2 masculino 500m – classificatória (Heuer Rodrigues/Roberto Maehler)

9h45 – C1 feminino 200m – classificatória (Valdenice Conceição)

11h – K1 feminino 500m – semifinais

11h20 – K2 500m masculino – semifinais

11h35 – C1 200m feminino – semifinais

HIPISMO

11h – Saltos individual – segunda competição – primeira rodada (Marlon Zanotelli/Rodrigo Pessoa/Stephan Barcha/Pedro Veniss)

11h – Saltos por equipes – segunda competição – primeira rodada (Marlon Zanotelli/Rodrigo Pessoa/Stephan Barcha/Pedro Veniss)

14h30 – Saltos individual – segunda competição – segunda rodada (Marlon Zanotelli/Rodrigo Pessoa/Stephan Barcha/Pedro Veniss)

140h30 – Saltos por equipes – segunda competição – segunda rodada

ESGRIMA

11h – Espada feminina – fase de grupos (Nathalie Moellhausen e Victoria Vizeu)

11h – Sabre masculino – fase de grupos (Henrique Garrigós e Enrico Pezzi)

14h10 – Espada feminina – oitavas de final

14h40 – Sabre masculino – oitavas de final

15h20 – Espada feminina – quartas de final

15h55 – Sabre masculino – quartas de final

16h30 – Espada feminina – semifinais

17h30 – Sabre masculino – semifinais

18h10 – Espada feminina – final

18h40 – Sabre masculino – final

HÓQUEI SOBRE A GRAMA

13h30 – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: México x Trindade e Tobago

15h45 – Chave masculina – disputa de 5º a 8º: Brasil x Peru

18h – Chave masculina – semifinal: Argentina x Estados unidos

20h15 – Chave masculina – semifinal: Canadá x Chile

VÔLEI

10h30 – Chave Masculina: Brasil x Cuba

13h30 – Chave Masculina: México x Colômbia

17h30 – Chave Masculina: Porto Rico x República Dominicana

20h30 – Chave Masculina: Chile x Argentina

GINÁSTICA RÍTMICA

16h – Individual geral – final (Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre)

16h – Arco individual – classificação (Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre)

16h – Bola individual – classificação (Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre)

18h30 – Conjunto Geral – final (Bárbara Galvão/Deborah Medrado Barbosa/Giovanna Oliveira Silva/Maria Eduarda Arakaki/Nicole Pircio)

18h30 – Cinco arcos – classificação (Bárbara Galvão/Gabriella Castilho/Giovanna Oliveira/Victória Borges/Nicole Pircio)

FUTEBOL

12h – Futebol masculino: disputa do quinto lugar: Uruguai x Colômbia

14h – Futebol masculino: disputa do sétimo lugar: República Dominicana x Honduras

17h – Futebol masculino: semifinal: Chile x Estados Unidos

20h – Futebol masculino: semifinal – México x Brasil

PELOTA BASCA

9h – Chave feminina – frontón – Grupo A: México x Argentina

9h – Chave masculina – frontón – Grupo A: México x Chile

10h – Chave feminina – frontón – Grupo A: Costa Rica x Chile

10h – Chave masculina – paleta- Grupo A: México x Bolívia

10h – Chave masculina – frontón – Grupo A: Uruguai x Argentina

11h – Chave feminina – frontón – Grupo B: Uruguai x Cuba

11h – Chave masculina – paleta – Grupo A: Argentina x Cuba

11h – Chave masculina – frontón – Grupo B: Cuba x Estados Unidos

12h – Chave feminina – frontón – Grupo B: Bolívia x Equipe de Atletas Independentes

12h – Chave feminina – paleta – Grupo A: México X Chile

12h – Chave masculina – frontón – Grupo B: Brasil x Peru

13h – Chave feminina – paleta – Grupo A: Cuba x Uruguai

16h – Chave masculina – frontenis – Grupo A: Estados Unidos x Argentina

17h – Chave masculina – frontenis – Grupo A: México x Chile

17h – Duplas masculinas – trinquete – Grupo A: Argentina x Uruguai

18h – Chaves feminina – frontenis – Grupo A: México x Peru

18h – Duplas masculinas – trinquete – Grupo A: México x Peru

19h – Chave feminina – frontenis – Grupo A: Cuba x Chile

19h – Duplas femininas – trinquete – Grupo A: Argentina x Uruguai

20h – Duplas femininas – trinquete – Grupo A: México x Venezuela

POLO AQUÁTICO

8h – Chave feminina – México x Canadá

9h30 – Chave feminina – Brasil x Estados Unidos

11h – Chave feminina – Cuba x Argentina

12h30 – Chave feminina – Porto Rico x Chile

15h – Chave Masculina – Brasil x Estados Unidos

16h30 – Chave Masculina – Argentina x Canadá

18h – Chave Masculina – Porto Rico x México

19h30 – Chave Masculina – Cuba x Chile

SOFTBOL

10h – Chave feminina – Grupo B: Peru x Cuba

13h – Chave feminina – Grupo A: México x Estados Unidos

16h – Chave feminina – Grupo B: Porto Rico x Canadá

SQUASH

11h – Simples feminino – semifinais

11h45 – Simples masculino – semifinais

18h – Simples feminino – final

19h – Simples masculino – final

TÊNIS DE MESA

10h – Simples feminino – semifinais (Bruna Takahashi)

10h50 – Simples masculino – semifinais (Hugo Calderano)

13h20 – Simples feminino – final

14h10 – Simples masculino – final

TIRO COM ARCO

9h – Arco recurvo por equipes mistas – classificação (Brasil)

9h – Arco recurvo por equipes femininas – classificação (Ana Machado/Ane Marcelle/Sarah Nikitin)

9h – Arco recurvo individual feminino – classificação (Ana Machado, Ane Marcelle e Sarah Nikitin)

9h – Arco recurvo por equipes masculinas – classificação (Marcus DAlmeida/Matheus Ely/Matheus Gomes)

9h – Arco recurvo individual masculino – classificação (Marcus DAlmeida, Matheus Ely e Matheus Gomes)

11h20 – Arco recurvo por equipes femininas – quartas de final

11h20 – Arco recurvo por equipes masculinas – quartas de final

13h30 – Arco composto por equipes mistas – classificação (Brasil)

13h30 – Arco composto por equipes femininas – classificação (Eiry Nisi/Larissa Oliveira)

13h30 – Arco composto individual feminino – classificação (Eiry Nisi e Larissa Oliveira)

13h30 – Arco composto por equipes masculinas- classificação

13h10 – Arco composto individual masculino – classificação (Luccas Abreu)

16h20 – Arco composto por equipes femininas – quartas de final

16h20 – Arco composto por equipes masculinas – quartas de final

16h45 – Arco composto por equipes femininas – semifinais

16h45 – Arco composto por equipes masculinas – semifinais

HANDEBOL

10h – Chave Masculina – Estados Unidos x Uruguai

12h30 – Chave Masculina – Argentina x Cuba

17h30 – Chave Masculina – República Dominicana x México

20h – Chave Masculina – Chile x Brasil

VELA

13h – 49er – regata de abertura (Marco Grael/Gabriel Simões)

13h – ILCA 6 – regata de abertura (Gabriella Kidd)

13h – Nacra 17 – regata de abertura (Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino)

13h07 – ILCA 7 – regata de abertura (Bruno Fontes)

13h07 – 49er FX – regata de abertura (Martine Grael/Kahena Kunze

12h15 – Sunfish masculino – regata de abertura

13h22 – Sunfish feminino – regata de abertura

WRESTLING

10h – Estilo livre masculino até 57kg – quartas de final

10h – Estilo livre masculino até 74kg – quartas de final (Cesar Alvan)

10h – Estilo livre masculino até 97kg – quartas de final

10h – Estilo livre masculino até 125kg – quartas de final

11h – Estilo livre masculino até 57kg – semifinal

11h – Estilo livre masculino até 74kg – semifinal

11h – Estilo livre masculino até 97kg – semifinal

11h – Estilo livre masculino até 125kg – semifinal

12h – Estilo livre masculino até 57kg – repescagem

12h – Estilo livre masculino até 74kg – repescagem

12h – Estilo livre masculino até 97kg – repescagem

12h – Estilo livre masculino até 125kg – repescagem

17h – Estilo livre masculino até 57kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre masculino até 74kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre masculino até 97kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre masculino até 125kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre masculino até 57kg – final

17h – Estilo livre masculino até 74kg – final

17h – Estilo Livre masculino até 97kg – Final

17h – Estilo Livre masculino até 125kg – Final