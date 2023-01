Meia Adson renova com o Corinthians até 2025 e agradece pela ‘confiança’

Com 74 jogos disputados pelo clube e oito gols marcados, o jogador é considerado uma peça-chave no elenco

Depois de ser criticado por abrir mão de alguns jovens do elenco, a diretoria do Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o meia Adson, de 22 anos, até dezembro de 2025.

O novo vínculo foi assinado ao lado do diretor de Futebol Roberto de Andrade e o jovem ganhou um aumento salarial. Com 74 jogos disputados pelo clube e oito gols marcados, o jogador é considerado uma peça-chave em momentos no qual o técnico Fernando Lázaro precisar de mais velocidade.

“Estou muito feliz. Primeiramente agradecer a Deus, segundo ao Corinthians e à diretoria pela confiança em meu trabalho. Agora seguir firme esse ano para conseguir os objetivos juntos”, comemorou o jogador.

Suspenso, Adson não visitou o Red Bull Bragantino na estreia do Paulistão. Já diante do Água Santa, na quarta-feira, foi a surpresa na escalação de Lázaro, que apostou no jogador para “quebrar” a forte retranca da equipe de Diadema.

Com todos os titulares relacionados para a visita à Inter de Limeira neste sábado, Adson vive a expectativa de iniciar sua segunda partida seguida. Ele briga por uma vaga de titular com Giuliano, preservado no começo contra o Água Santa – entrou na etapa final -, assim como o zagueiro Gil.

Fernando Lázaro admitiu no meio de semana que não pensa em grandes mudanças na equipe titular e deve escalar força máxima. Matheus Bidu poderia ser uma surpresa na esquerda para um descanso a Fábio Santos.