Adson exalta trabalhos da semana e vê Corinthians pronto para ‘fazer grande jogo’

Com a ausência de Renato Augusto, Adson pode ver recair em suas costas a responsabilidade da armação no Corinthians caso Fernando Lázaro opte mesmo por Paulinho ou um outro volante para deixar o meio-campo mais consistente. Independentemente da escolha do treinador, o meia vê a equipe preparada para evitar surpresas diante do Ituano nas quartas de final, domingo, na Neo Química Arena.

Invicto no seu estádio, com cinco vitórias e o empate por 2 a 2 com o arquirrival Palmeiras neste Paulistão, no qual o goleiro do rival foi o melhor em campo, Adson aposta na força do time na arena para a conquista da vaga nas semifinais com mais um triunfo.

“É um jogo muito importante e a gente sabe que dentro de nossa casa somos fortes, sempre com o apoio da nossa torcida”, alertou o meia. “A semana está sendo muito boa, todo mundo empenhando, se dedicando, trabalhando para chegar no fim de semana e fazer um grande jogo”, afirmou, celebrando os trabalhos variados de Fernando Lázaro.

O treinador ensaiou muitos enfrentamentos no mano a mano nesta quinta-feira, testando o poder de seus atacantes na hora de encarar os defensores do Ituano. O técnico sabe que para furar a possível retranca do time de Itu, uma jogada individual pode ser decisiva para quebrar o esquema rival.

Adson foi poupado na vitória diante do Santo André, por 3 a 1, no sábado, pelo fato de estar pendurado com dois cartões amarelos. Descansado, volta cheio de disposição e pronto para assumir a responsabilidade de municiar os atacantes Róger Guedes e Yuri Alberto. Com o problema no joelho de Renato Augusto, a dúvida que permanecerá até domingo é sobre quem será o substituto.

Matheus Araújo, novidade contra o time do ABC, sonha em manutenção na equipe, mas Paulinho pode entrar, assim como Giuliano tem chance de ser adiantado, com a entrada de mais um volante, no caso Fausto Vera. Lázaro não dá pistas e pode surpreender.