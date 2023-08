Esporte Adson é anunciado pelo Nantes e se despede do Corinthians: ‘Honrado por ser Cria do Terrão’

Vendido pelo Corinthians ao Nantes no último domingo, o atacante Adson foi oficializado nesta quarta-feira como reforço do clube francês. Hoje com 22 anos, o jogador é formado nas categorias de base do clube alvinegro e fez questão de lembrar disso ao publicar um texto de despedida nas redes sociais, acompanhado de um vídeo que mostra lances de sua passagem pelo time.

“Obrigado, Corinthians. O clube que acreditou em meu trabalho quando tudo era apenas um sonho, me formou como profissional e me permitiu viver grandes momentos vestindo essa camisa. Foram mais de 100 jogos, gols, assistências e muito amor e dedicação para representar a Fiel dentro de campo. Sigo para um novo desafio, mas muito honrado em dizer que faço parte do Bando de Loucos e que sou Cria do Terrão. Gratidão por tudo”, escreveu.

Adson começou a ser aproveitado no time profissional do Corinthians em 2021. Na temporada seguinte, já havia se firmado como uma opção concreta do elenco. Em três anos, fez 114 partidas, marcou 13 gols e deu sete assistências para os companheiros balançarem as redes. O último jogo dele pela equipe corintiana foi na eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, após derrota por 2 a 0.

Na maioria das vezes em que foi escalado, o atacante jogou aberto pelo lado direito, função que foi atribuída a Matias Rojas na terça-feira, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes. No empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, Guilherme Biro, que vem rodando por diversas posições, ocupou a ponta direita. Outra opção do elenco para jogar por esse lado é Gustavo Mosquito, usado no segundo tempo nas duas partidas, além de Giovane e Pedro, dupla pouco aproveitada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.