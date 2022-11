Adolescente dinamarquês vence Djokovic e conquista Masters 1000 de Paris

O dinamarquês Holger Rune, de 19 anos, surpreendeu neste domingo e conquistou em cima de Novak Djokovic, de 35 anos, o Masters 1000 de Paris ao vencer o sérvio por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5.

A campanha de Rune, 18º do ranking mundial, foi de tirar o chapéu. Além de derrotar na decisão o maior campeão do torneio francês (seis vezes), ele ainda superou cinco top 10 durante a semana: o polonês Hurkacz (10º.), o russo Rublev (9º.), o espanhol Alcaraz (1º.), o canadense Auger-Aliassime (8º) e mais Djokovic (6º.).

O tenista de 1,88m, que salvou seis break points contra Djokovic, conquistou o seu terceiro título na carreira (todos nesta temporada) e o primeiro da categoria Masters 1000, torneio que só perde em importância e premiação para os Grands Slams.

Os números de Rune brilham ainda mais nas últimas semanas, quando venceu 21 de 19 jogos (perdendo apenas duas decisões). Por conta de suas atuações e o título, ele vai aparecer entre os top 10 do ranking mundial pela primeira vez nesta segunda-feira.

Contra Djokovic ele mostrou ser frio, principalmente no último game. Após quebrar o sérvio no 11º game, o dinamarquês teve que salvar break points. O adolescente arriscou um segundo serviço forte para fechar o jogo e cometeu dupla falta. Ainda assim manteve a cabeça no lugar e derrotou um dos maiores tenistas da história.

Esse foi o segundo confronto entre ambos. No primeiro, no US Open 2021, Djokovic ganhou ainda na primeira rodada por 3 sets a 1.

Pelo título em Paris, Rune faturou um prêmio de 836.355 euros (cerca de R$ 4,2 milhões). Até então, o total acumulado na carreira fora de cerca de R$ 10 milhões.