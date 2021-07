‘Administrei bem’, diz Chris Paul sobre lesões antes da final da NBA contra Bucks

Peça fundamental para o sucesso do Phoenix Suns nesta temporada, o armador Chris Paul superou diversas lesões até chegar em sua primeira final de NBA na carreira. O rival será o Milwaukee Bucks. Recentemente ele revelou que atuou em parte da série contra o Los Angeles Clippers, pela final da Conferência Oeste, com alguns ligamentos da mão direita rompidos. Além disso, ele teve de lidar com a covid-19, que o afastou dos primeiros duelos.

Aos 36 anos, Chris Paul mostrou porque é considerado um dos melhores armadores da história da liga e anotou 41 pontos no jogo que colocou os Suns nas finais da NBA após 28 anos. “Eu administrei bem”, comentou quando perguntado sobre os impactos das lesões em seu corpo.

O camisa 3 finalmente venceu um “fantasma” antigo que o encontrava na reta final dos playoffs, como na temporada 2017-2018, quando atuava no Houston Rockets. Na época, Chris Paul se machucou no jogo 5 enquanto o time liderava a série por 3 a 2 contra o Golden State Warriors, não retornou mais e a franquia levou a virada na série.

Em seu 16.° ano de NBA e prestes a disputar o anel de campeão, CP3, como é conhecido, reconhece que um descanso breve será útil para recarregar as baterias e chegar saudável na abertura das finais. “Cada dia de folga foi muito bom e todos nós temos a chance de descansar um pouco antes de começar novamente”, disse em entrevista coletiva.

O primeiro jogo da série melhor de sete será nesta terça-feira, às 22 horas (de Brasília), na Talking Stick Resort Arena, em Phoenix.