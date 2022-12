Adeus a Federer, títulos mundiais do Brasil e recordes marcaram o esporte em 2022

O ano pós olímpico costuma ser mais fraco em questão de competições, contudo, por conta da pandemia da Covid-19, 2022 foi diferente. Durante a temporada, o esporte mundial viu Roger Federer confirmar o fim de sua carreira e atletas brasileiros conseguiram conquistas históricas pelo mundo.

O ADEUS DE FEDERER

Depois de lutar contra problemas nos joelhos nas últimas temporadas, Roger Federer decidiu que era o momento de parar. Aos 41 anos, o, para muitos, melhor tenista de todos os tempos entrou em quadra pela última vez. Dono de 20 títulos de Grand Slam na carreira, o suíço parou na Laver Cup de 2022, um torneio de equipes.

Atuando ao lado de Rafael Nadal, Novak Djokovic, dois dos maiores adversários que teve na carreira, Federer vou ovacionado e chorou ao deixar a quadra pela última vez.

REBECA ANDRADE HISTÓRICA

Maior ginasta da história do Brasil, Rebeca Andrade entrou ainda mais para a história do esporte em 2022. Depois de conquistar o ouro olímpico no salto em Tóquio, a atleta foi campeã mundial no individual geral em 2022, confirmando o status de ginasta mais completa da atualidade no planeta.

Além do ouro, a brasileira ficou com a medalha de bronze na disputa do solo. O Mundial de 2022 também marcou como última competição em que Rebeca Andrade usou a música “Baile de Favela” para sua apresentação no solo.

RAFAELA RESSURGE E MAYRA É TRI

Após dois anos afastada dos tatames, Rafaela Silva voltou a competir pela seleção brasileira de judô em 2022. Durante o ano, a brasileira foi melhorando de rendimento e conseguindo resultados, até o Mundial. Nele, Rafaela conseguiu chegar no ápice de sua forma na temporada e conquistou o ouro, seu segundo da carreira, ao vencer a japonesa Funakubo.

Além da conquista de Rafaela Silva, o Mundial de Judô de 2022 também marcou a temporada de Mayra Aguiar. Depois do bronze em Tóquio, a judoca voltou a ser dominante na sua categoria, até 70kg, e conquistou o terceiro ouro em mundiais da sua carreira neste ano. Além disso, a judoca brasileira fechou a temporada de 2022 como líder do ranking mundial em sua categoria.

O ADEUS DO VETERANO NICHOLAS SANTOS

Nicholas Santos é um atleta que poderia ser classificado como um “caso raro no esporte”. Um dos maiores nomes da natação brasileira nos últimos anos, o atleta ganhou mais destaque e notoriedade nas conquistas já após os 30 anos de idade, caso não tão comum na modalidade.

Em 2022, aos 42 anos de idade, Nicholas Santos “atualizou” um de seus recordes na carreira. No Mundial de piscina curta, realizado na Austrália, o brasileiro conquistou o ouro na disputa dos 50m borboleta, se tornando o atleta mais velho a ter o ouro em um mundial. Após a prova, Nicholas anunciou o fim de sua carreira no esporte de alto rendimento.

VÔLEI BRASILEIRO NO PÓDIO COM HOMENS E MULHERES

Após um 2021 abaixo do esperado, o vôlei do Brasil voltou a figurar entre os melhores do mundo mais uma vez. Na disputa dos mundiais deste ano, a seleção feminina voltou a igualar o melhor resultado de sua história. Com uma campanha constante e mantendo o nível durante todos os jogos, a equipe comandada por José Roberto Guimarães ficou com a medalha de prata.

Já no masculino, a seleção, que ficou de fora do pódio olímpico em 2021, voltou a conquistar uma medalha. Em campeonato disputado na Polônia e na Eslovênia, a equipe de Renan dal Zotto ficou com o terceiro lugar. Com a conquista, o Brasil se manteve entre os medalhistas mundiais pela sexta edição seguida.

RAYSSA LEAL CONQUISTA O MUNDO

Grande nome do skate street brasileiro na atualidade, Rayssa Leal teve um 2022 praticamente perfeito. Depois de vencer todas as etapas da temporada da SLS, o circuito mundial da modalidade, a brasileira ficou com o título da etapa no Rio de Janeiro na última manobra e ficou com o título Mundial.

KIPCHOGE NA HISTÓRIA DAS MARATONAS

Eliud Kipchoge tem seu nome marcado nas disputa das grandes maratonas da história. Por conta de todos os seus resultados e suas marcas, o queniano é reconhecido como o grande nome da modalidade e fez isso mais uma vez em 2022.

Durante a disputa da Maratona de Berlim, na Alemanha, Eliud Kipchoge estabeleceu o novo recorde das corridas de longas distâncias. Na ocasião, o queniano terminou os mais de 42km em 2h01m09, quebrando o recorde mundial.

FILIPE TOLEDO, O NOVO CAMPEÃO DO MUNDO

A cada temporada que passa no surfe a Tempestade Brasileira consolida e fortalece ainda mais seu nome. Depois de Gabriel Medina, em duas oportunidades, Ítalo Ferreira e Adriano de Souza vencerem o título mundial, em 2022 foi a vez de Filipe Toledo aumentar o leque do Brasil na modalidade.

Em uma temporada quase perfeita, Filipinho chegou para a decisão do WSL como o surfista a ser vencido e confirmou o favoritismo ao superar Ítalo Ferreira na decisão e ficar com o seu primeiro título de campeão mundial de surfe.

ALISON DOS SANTOS QUEBRA BARREIRAS

Depois de ficar com o bronze histórico para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio nos 400m com barreiras, Alison dos Santos, o Piu, queria mais. Durante a temporada de 2022, o velocista brasileiro se consolidou como o grande destaque de sua prova na Liga Diamante, o circuito de competições mais importante do atletismo a cada ano, e chegou no Mundial, disputado em Oregon, como candidato ao ouro.

Nos Estados Unidos, Piu soube controlar a expectativa, manteve a confiança de sempre e dominou a prova. Mantendo sua estratégia de sempre, controlando o início e crescendo nos 200m finais, o brasileiro passou por todos os adversários, incluindo o campeão olímpico Karsten Warholm, para ficar com o ouro e dar ao Brasil o primeiro título mundial dos 400m com barreiras.

BIA HADDAD TEM O ANO DE SUA VIDA

Bia Haddad Maia sempre foi vista como a tenista brasileira com mais potencial para lutar por grandes coisas no mundo do esporte e ela conseguiu ter o ano de sua vida em 2022. Com uma temporada de torneios na grama quase perfeita, Bia subiu no ranking mundial e chegou no 15º lugar geral.

A classificação conquistada em 2022 é a melhor já ocupada por uma tenista do Brasil na história da WTA. Vale lembrar que Maria Esther Bueno, considerada por muitos uma das melhores atletas da história do tênis, jogou em uma época que não existia ranqueamento da WTA.

ANA MARCELA CUNHA CADA VEZ MAIOR

Ana Marcela Cunha é o maior nome da história da maratona aquática feminina. Campeã olímpica, campeã mundial em diversas distâncias da modalidade e eleita a melhor do planeta em sete oportunidades, a brasileira colocou seu nome mais uma vez na história em 2022.

Na disputa da prova dos 25km no Mundial de esportes aquáticos, Ana Marcela Cunha ditou o ritmo na maior parte da prova, mas viu a alemã Lea Boy crescer nos metros finais e a diferença entre a brasileira, que ficou com o outro, e Lea, que foi prata, foi de apenas dois décimos de segundo, a menor da história da prova.