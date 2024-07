Aderlan e Julio Furch se machucam e viram preocupação no Santos

Líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro e dono de três vitórias consecutivas. A situação do Santos só não está melhor na temporada porque o técnico Fábio Carille ganhou duas preocupações para a sequência da segunda divisão. O lateral-direito Aderlan e o atacante Julio Furch se machucaram na segunda e viraram dúvida na equipe.

Ambos precisaram deixar mais cedo a partida contra o Ituano, na noite de segunda, pela 15ª rodada. Aderlan parece ser o caso mais grave. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo e deixou o gramado, no segundo tempo, chorando de dor. Além disso, enfrentou dificuldades físicas para chegar ao vestiário.

De acordo com o clube paulista, Aderlan será submetido a exames nesta terça. Mas é praticamente certa sua baixa para a partida contra o Vila Nova na quinta, pela 16ª rodada da Série B. O duelo será disputado em Goiânia.

As opções de Carille são o jovem JP Chermont, que substituiu Aderlan na vitória sobre o Ituano por 2 a 0, e Rodrigo Ferreira. O treinador tem apenas dois dias para definir o substituto do lateral-direito.

Carille também poderá ter que fazer mudanças no ataque. Julio Furch sofreu uma contusão na região do trapézio ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo. Willian Bigode ocupou seu lugar na etapa final. Furch vai ser avaliado pelo departamento médico nesta terça.