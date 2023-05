Adaptado ao Palmeiras, Artur traça meta pessoal: ‘Fazer gol no Allianz Parque’

“Estou muito feliz, era um sonho voltar para cá.” Uma das apostas do técnico Abel Ferreira para a temporada de 2023, o recém-chegado Artur vive um clima de intensa harmonia com a torcida do Palmeiras desde de que foi contratado junto ao Bragantino. Peça importante na goleada que o time paulista impôs ao Goiás no final de semana, ele disse estar totalmente adaptado.

“A comissão técnica é incrível. Nunca tinha trabalhado com um estafe tão qualificado. Muito mais feliz por ganhar fora de casa (5 a 0 no Goiás) e pela sequência de vitórias que estamos conseguindo impor no Brasileiro”, comentou o jogador.

Na cola do líder Botafogo, que em quatro rodadas ostenta um aproveitamento de 100%, o Palmeiras aparece na segunda colocação com dez pontos. Além do empate com o Vasco, a equipe do técnico Abel Ferreira superou o Cuiabá, ganhou o clássico com o Corinthians, e vem de uma vitória expressiva em Goiânia.

Desde que chegou ao clube, o meia já disputou sete partidas e marcou duas vezes. Depois de estufar as redes diante do Goiás, ele já tem em mente um desafio pessoal. “Uma meta para mim agora é marcar um gol no Allianz Parque. Quem sabe de cabeça. O que importa é bola na rede. Temos dois dias para trabalhar e fazer um bom resultado dentro de casa.”

Sem tempo para curtir a vitória de domingo, Abel Ferreira já prepara a equipe para o desafio diante do Grêmio. A definição da equipe que enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, no Allianz acontece no treino de amanhã.

Por fim, o camisa 14 falou sobre o gol marcado por Dudu, que encerrou um jejum de seis meses do atacante. “Ele é um cara muito importante para nós e um ídolo do clube. Depois de tanto tempo brigando para fazer o gol, aquela bola na rede foi um desabafo para todos nós. O abraço diz tudo o que é o elenco, a força do grupo, a identidade que temos”, afirmou o jogador.