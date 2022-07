Esporte Acertado com o Almería, Kaiky se despede do Santos: ‘Sempre estará no meu sangue’

Uma das referências do Santos nos últimos meses, Kaiky se despediu do clube paulista pelas redes sociais. O zagueiro está acertado com o Almería, da Espanha, mas garantiu que vai manter o time da Vila Belmiro no “sangue, minha mente e no coração”.

“O meu amor pelo Santos nunca acabará, é um orgulho que nem todos podem ter. O Santos sempre estará no meu sangue, na minha mente e em meu coração. Os dias podem ser iguais para um relógio, mas não para aqueles que confiam suas vidas em Deus. Vamos por mais!”, escreveu o defensor, em seu perfil nas redes sociais.

Aos 18 anos, Kaiky está acertado com o clube espanhol, que deve desembolsar 7 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) pelo atleta brasileiro. Ele tinha vínculo com o Santos até o fim de 2026, mas deve ter sua saída oficializada nos próximos dias.

“Nesta vida para tudo tem um tempo e chegou o tempo de viver coisas novas. É de coração apertado que me despeço da minha casa, do clube que me revelou e onde eu vivi grandes momentos que sempre estarão em minha memória e em meu coração”, declarou o jovem jogador.

“Me despeço agradecido por tudo o que a instituição Santos Futebol Clube fez por mim, agradeço a cada técnico, comissões, companheiros, colaboradores que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje. Agradeço também a torcida, a todos aqueles que sempre me apoiaram e torceram por mim nos melhores e piores momentos.”