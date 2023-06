Absolvido por esquema de apostas, Igor Cariús desabfa nas redes: ‘Dias difíceis’

Após julgamento que condenou sete atletas investigados pela Operação Penalidade Máxima, o jogador Igor Cariús, lateral do Sport que foi absolvido, fez desabafo em redes sociais nesta sexta, sobre a acusação. Ele chegou a ser suspenso por 30 dias, mas foi inocentado por não haver comprovação da atuação do atleta no esquema de manipulação de partidas.

“Foram dias difíceis, em que eu e minha família sofremos diversos ataques por meio de redes sociais, chacotas, mas que nunca deixei me abalar, pois sabia que tinha a consciência limpa e que a justiça seria feita”, escreveu o lateral do Sport. Além disso, Igor Cariús agradeceu ao clube, presidente, comissão técnica, colegas de time e torcedores pelo apoio que recebeu ao longo das semanas de acusação.

SPORT PEDE LIBERAÇÃO DE IGOR CARIÚS PARA JOGO COM O LONDRINA

Com a absolvição do lateral, a equipe pernambucana solicitou à CBF nesta sexta-feira, a liberação do atleta para atuar na próxima partida do Sport, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O compromisso será diante do Londrina, às 18h deste domingo. Além disso, a equipe reforçou o apoio que deu à Igor Cariús no decorrer do caso.

“Após a absolvição do atleta Igor Cariús no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento que ocorreu na última quinta-feira (1º), o Sport solicita à CBF a liberação imediata para utilização do jogador, através da plataforma gestão web, que havia sido bloqueada por decisão do STJD Igor Cariús tem treinado normalmente e está em plena forma física, apto para entrar em campo. O clube a todo instante acreditou na conduta do jogador, que tem postura exemplar no dia a dia, mas acatou a então determinação do tribunal. Agora, o Sport vive a expectativa para contar com o jogador de forma mais breve possível e espera já tê-lo diante do Londrina, neste domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro da Série B”, diz comunicado do clube.