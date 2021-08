Abner Teixeira é derrotado por cubano e fica com o bronze no boxe em Tóquio

Experiência do cubano, ouro olímpico na Rio-2016 e quatro vezes campeão mundial nos meio-pesados, fez a diferença na disputa

O boxeador Abner Teixeira perdeu a semifinal na categoria peso pesado (até 91 kg), nesta terça-feira, para o cubano Julio La Cruz, por pontos, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em decisão dividida dos jurados. Quatro apontaram o cubano como vencedor (três anotaram 30 a 27 e um 29 a 28), enquanto outro viu o brasileiro em vantagem (30 a 27).

Abner começou bem a luta e até acertou forte direto na cabeça e no corpo do rival, mas, aos poucos, a experiência do cubano, ouro olímpico na Rio-2016, e quatro vezes campeão mundial nos meio-pesados, fez a diferença na disputa.

La Cruz soube encurtar a distância e foi mais preciso na troca de golpes. Abner teve problemas para acertar seus fortes cruzados, optou por ataques na cintura do rival, que não tiveram sucesso. O cubano baixou a guarda e ainda obteve vantagem importante no final dos três rounds disputados.

O pódio de Abner é um dos oito do boxe brasileiro em olimpíadas. Servílio de Oliveira foi bronze no México-1968, depois Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão e Adriana Araújo subiram no pódio em Londres-2012. Robson Conceição foi campeão na Rio-2016.

Em Tóquio, além de Abner, a peso leve Beatriz Ferreira e o peso médio Hebert Conceição também já têm bronze garantido e vão disputar a semifinal na quinta-feira.

“Eu estou muito triste. Treino para não perder, mas infelizmente aconteceu. Ele veio para uma luta mais truncada, mas eu me senti bem no combate. Não tem desculpa. Ele foi melhor e mereceu vencer. Carreira vai em frente. Eu tenho Mundial Militar na Rússia e o Mundial de Boxe na Bulgária”, disse o boxeador para o SporTV, após a luta.