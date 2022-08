Abertura da MotoGP em 2023 volta para a Europa após 17 anos, na etapa de Portimão

As obras de modernidade do circuito internacional de Losail, no Catar, para deixar as provas da motovelocidade ainda mais empolgantes, obrigou uma mudança no calendário de 2023. Após 17 anos, a abertura da temporada deixa a prova na Ásia e será novamente na Europa, com a disputa da etapa de Portimão, em Portugal, entre os dias 24 e 26 de março.

“O Grande Prêmio de Portugal será o primeiro evento do Campeonato do Mundo FIM MotoGP’2023, com o impressionante Autódromo Internacional do Algarve recebendo a abertura da temporada de 24 a 26 de março de 2023”, informou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) nesta terça-feira.

Jerez de la Frontera, na Espanha, sediou a abertura de 2006. Desde então, a MotoGP dá sua largada oficial no Catar. A prova que entrou no calendário em 2004 tem contrato até 2031 e no próximo ano estará entre as últimas da temporada.

“Será apenas a terceira abertura de temporada realizada na Europa em mais de três décadas. Também será a primeira vez que Portugal irá sediar a primeira corrida do ano, com grande expectativa para a prova no Algarve”, enfatizou a FIM.

Testes oficiais de pré-temporada serão realizados em Portimão durante as semanas que antecedem o evento, cujas datas serão confirmadas em breve. As vendas de ingressos para a largada da MotoGP em 2023 já estão à venda. O calendário completo ainda será anunciado.