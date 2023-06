Abel vê reação do Palmeiras como ‘espetáculo’ e agradece torcida: ‘Cantam e a magia acontece’

O Palmeiras transformou uma derrota por 2 a 0 em um triunfo por 4 a 2 nesta quarta-feira, diante do Barcelona de Guayaquil, em partida que foi classificada como um “espetáculo” pelo técnico Abel Ferreira. Após o triunfo, que classificou o time alviverde às oitavas de final da Libertadores, o treinador estava bastante tocado pelo que viu dentro e fora de campo, pois considerou a energia transmitida pela torcida presente no Allianz Parque como fator decisivo para o resultado.

“Quando começam a cantar dessa maneira e nosso jogadores jogam com toda a qualidade que sabem, a magia acontece. Quem paga o ingresso, vem ver espetáculos como esse. É um orgulho ser aplaudido por torcedores como hoje”, disse. “Foi a forma que eu tive de agradecer a energia que passaram à nossa equipe. O que eu sinto, meus jogadores também sentem. Não me passou outra coisa na cabeça a não ser buscar o resultado. Essa vitória é dos jogadores e dos torcedores. muito obrigado”, completou.

Ao falar sobre o que ocorreu dentro das quatro linhas, Abel avaliou que o time entrou desligado no gramado da arena palmeirense, embora tenha conseguido criar chances. Também comentou sobre as orientações passadas no vestiário, onde pediu mais agressividade aos seus jogadores.

“A verdade é que não entramos como deveríamos, com intensidade. Fizemos um gol anulado. O adversário fez na primeira jogada de perigo. Poderíamos ter feito com o Veiga. Na sequência do lance, eles fizeram 2 a 0. Tivemos a oportunidade do Artur diminuir o resultado. No intervalo, falei com os jogadores, pedi para insistirem nas dinâmicas do jogo de corredor e do interior. Arriscamos com alterações para deixar a equipe mais agressiva. Com resiliência e intensidade, nossos jogadores não desistem, não se abalam”, afirmou.

Autor do terceiro gol palmeirense, Artur também destacou o espírito de superação e sintonia com as arquibancadas. “Parece fácil, né. Primeiro tempo muito abaixo, ainda mais jogando em casa. Eles chegaram duas vezes e fizeram. O Abel falou para sermos nós mesmos, não mudar a identidade, o jeito de jogar, atacar por todos os lado”, disse. “É muito lindo o apoio, desde o primeiro minuto, mesmo levando os 2 a 0 no primeiro, em nenhum momento esboçaram algum tipo de vaia. Apoiaram. Teve o momento da lanterna, maravilhoso. Noite muito linda”, concluiu.

O próximo duelo do Palmeiras é com o São Paulo, às 16 horas de domingo, em clássico válido pela 10ª rodada do Brasileirão, no Morumbi. Nesta semana, o time alviverde descobriu que os são-paulinos também cruzarão seu caminho nas quartas de final da Copa do Brasil, em julho, ainda sem data definida.