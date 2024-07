Abel tem a volta de Rômulo e prepara o Palmeiras em busca da 2ª vitória seguida no Brasileiro

Embalado pela vitória sobre o Bahia e na cola do líder Flamengo, o técnico Abel Ferreira comandou o treino do Palmeiras sob chuva na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol. A novidade nos trabalhos foi o retorno de Rômulo.

O jogador participou da movimentação e mostrou estar totalmente recuperado de lesão na coxa direita. Seu último jogo foi na vitória palmeirense de 2 a 1 sobre o Criciúma, no dia 2 de junho.

Mesmo diante do mau tempo, o treinador português comandou uma atividade técnica no campo. Os atletas atuaram em dimensões reduzidas com objetivos específicos. No jogo diante do Atlético-GO, no Allianz, o treinador quer o time com intensidade em busca do segundo triunfo seguido.

A ordem é não desperdiçar pontos em partidas como mandante para aproveitar o tropeço do líder Flamengo, que na última rodada só empatou com o Cuiabá no Maracanã. Na classificação, a briga está acirrada na parte de cima da tabela.

Palmeiras e Botafogo aparecem empatados com 30 pontos. Com apenas um ponto a mais, o Flamengo lidera . Abel pretende definir o time que encara o rival goianiense na quinta-feira no treino de amanhã, onde deve fazer os ajustes finais para o duelo.