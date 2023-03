Abel prepara Palmeiras para semifinal e Endrick vira dúvida contra o Ituano

Na sequência dos treinamentos para preparar a equipe que vai brigar por um lugar na final do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira organizou um trabalho nesta terça-feira para ajustar o time titular. Na movimentação, que teve quatro tempos de dez minutos, ele carrega uma dúvida no comando do ataque: brigando pela vaga, Endrick tem a concorrência de Bruno Tabata.

O treinador português deve apostar mais uma vez em um ataque veloz com Rony e Dudu. A dúvida, por enquanto, é apostar na boa movimentação de Endrick ou na experiência de Bruno Tabata.

Apesar de ter fechado a fase de grupos com a melhor campanha entre todos os participantes no Estadual (acumulou 28 pontos em 12 partidas), o Palmeiras encontrou dificuldades para superar o São Bernardo nas quartas de final. A vaga veio com uma vitória apertada de 1 a 0.

Com a semana livre para trabalhar, Abel Ferreira deve aproveitar esses dias livres para fazer ajustes na transição da defesa para o ataque e também atividades em campo reduzido para facilitar a marcação pressão na saída de bola do adversário.

Campeão da Supercopa do Brasil ao superar o Flamengo na decisão realizada em Brasília, o Palmeiras corre atrás de sua quarta final consecutiva de Campeonato Paulista. Os palmeirenses foram campeões em 2020 e 2022. Em 2021, a equipe acabou amargando o vice-campeonato para o São Paulo.