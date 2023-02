Esporte Abel pode poupar titulares contra o Mirassol de olho no clássico com o Santos

A boa atuação do time reserva contra o Ituano somada ao desgaste dos titulares que enfrentaram o Flamengo no sábado pela Supercopa podem levar o técnico Abel Ferreira a escalar uma equipe alternativa para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista.

No treino desta terça-feira, o comandante realizou um trabalho de finalizações e cruzamentos. Depois os atletas participaram de um treino recreativo como complemento da preparação contra o rival do interior.

Pela estratégia da comissão técnica, a além de se preocupar com o desgaste físico dos jogadores, o descanso no meio de semana vai deixar o elenco principal mais inteiro para disputar o clássico diante do Santos neste sábado.

À exceção do goleiro Weverton, que deve participar do duelo, Abel deve apostar em um ataque com Breno Lopes, Giovani e López. Já no setor de meio-campo, Jailson, Atuesta e Bruno Tabata vão ter a missão de comandar a equipe. Na defesa, Mayke e Vanderlan devem ficar com as laterais enquanto Luan e Kuscevic formam o miolo de zaga.

Segundo colocado no Grupo D, o Palmeiras tem duas vitórias e dois empates e aparece empatado na classificação com o São Bernardo (oito pontos). O Santo André, com dez pontos, lidera a chave. Com apenas uma vitória em cinco confrontos, a Portuguesa é a lanterna com quatro pontos.