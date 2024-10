Abel lamenta chances perdidas e diz que ‘os adversários crescem’ contra o Palmeiras

Abel Ferreira se mostrou conformado com o empate sem gols entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, resultado que afastou a equipe alviverde da liderança do Campeonato Brasileiro, agora três pontos atrás do Botafogo. Segundo o treinador português, sua equipe teve quatro boas chances para marcar gols, mas a falta de aproveitamento nessas oportunidades custou a vitória.

“Fomos a equipe que mais criou, mas não fomos eficazes. Tudo se resume à eficácia. Não conseguimos marcar nas quatro oportunidades que criamos. Sou pragmático e, em quatro, precisa fazer um, senão se arrisca a não ganhar o jogo. É aceitar o resultado e seguir em frente”, resumiu Abel Ferreira, recordando os cabeceios de Flaco López e Maurício, além das finalizações de Rony e Dudu.

“Pena não conseguir sair com o resultado com as chances que tivemos. O adversário foi mais agressivo nos duelos e se defendeu muito bem. O que vale, no final, são as bolas que entram no gol”, afirmou o treinador, resignado com o empate. “Sempre digo aos jogadores que, quando não dá para ganhar, tem que somar pontos. Criamos oportunidades suficientes para fazer o gol, o adversário teve só uma. Somamos um ponto e continuamos o nosso caminho.”

Apesar de o Red Bull Bragantino brigar na parte de baixo da tabela, Abel vê o time comandado por Pedro Caixinha como um adversário de qualidade e difícil a ser batido, o que ajuda a explicar a resignação do treinador.

“Não jogamos sozinhos. Tivemos um adversário que fez o jogo da vida. Eles sabem que, se dormirem, podem cair de divisão. No ano passado, o Bragantino lutou até o final conosco para ser campeão. Hoje fechou bem os espaços, jogou de maneira diferente”, analisou o técnico palmeirense. “É um clube que se pauta por princípios, gere bem sua estrutura, cumpre as regras e não gasta mais do que pode”, elogiou.

Além disso, para o comandante, os times adversários demonstram mais vontade quando enfrentam seus comandados. “Contra o Palmeiras há sempre um extra, ganham mais duelos, mais disputas aéreas. Os jogadores têm que estar preparados, o Palmeiras não é mais surpresa para ninguém. O que é surpresa é disputarmos títulos todos os anos, isso não é normal”, disse, minimizando o confronto direto com o Botafogo na briga pelo troféu nacional.

“A ideia é jogar um jogo de cada vez. Procurar somar os três pontos, o que não conseguimos hoje. Se no final, o Botafogo fizer mais pontos, tem que dar os parabéns. Todos sabem o investimento que fizeram, estão à frente por méritos e, se forem campeões, não há problema nenhum”, comentou Abel.