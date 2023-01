Abel Ferreira volta ao trabalho e Palmeiras ganha jogo-treino contra o Suzano

Abel Ferreira retornou ao Palmeiras nesta quinta-feira. Ele precisou de uns dias a mais de folga para resolver problemas pessoais em Portugal. Em seu primeiro dia de trabalho no ano, o técnico foi logo comandando o time em um jogo-treino e festejou um triunfo por 3 a 1 sobre o Suzano.

Como o Palmeiras vinha fazendo trabalhos físicos remotos desde o fim do ano passado, o elenco já está apto para atividades com bola e Abel Ferreira não quis perder tempo. Perto da estreia do Campeonato Paulista, no qual defenderá o título, foi logo observando os jogadores para saber quais serão os 11 titulares no pontapé inicial da temporada.

Contra o Suzano, foram 90 minutos de jogo-treino divididos em três tempos de 30 minutos. As escalações foram com uma mescla de titulares, reservas e garotos da base. Os gols foram de Bruno Tabata (na primeira etapa), Dudu e Rafael Navarro (na segunda). A equipe passou em branco na terceira.

De volta após se recuperar de lesão no tornozelo direito, Raphael Veiga estava na última escalação, ao lado de Zé Rafael, Endrick e Luan. Com a saída de Gustavo Scarpa, ele deve ser o único articulador no meio-campo, abrindo briga por vaga no ataque.

Dudu e Roni, que estavam no time 2, serão titulares absolutos. A outra vaga tem diversos pretendentes. Além do prodígio Endrick, principal favorito, Flaco López, Merentiel, Rafael Navarro e Breno Lopes sonham em ganhar a oportunidade de Abel Ferreira.

“Estou me preparando desde as férias para começar o ano bem. Esses amistosos são importantes para pegarmos ritmo, pois o Paulista está logo ali. Fico feliz também por poder ajudar com gols”, afirmou Rafael Navarro. “O primeiro ano é sempre para adaptar. Às vezes demoramos um pouco, mas este segundo ano tenho certeza de que será maravilhoso para mim e poderei ajudar o Palmeiras da melhor forma possível”, disse, confiante. “Venho bastante preparado. Espero que 2023 seja um ano maravilhoso para mim, para a equipe e que possamos conquistar grandes objetivos.”

Antes da estreia no Paulistão, dia 14, diante do São Bento, no Allianz Parque, o Palmeiras ainda terá mais dois jogos-treino na Academia de Futebol, ambos no sábado. Pela manhã (10h) encara o São José e à tarde (16h) desafia o Deportivo Brasil. O goleiro Weverton se reapresenta nesta sexta-feira após participar da Copa do Mundo no Catar e deve ser uma das novidades nas partidas preparatórias.